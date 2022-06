Černý rytíř: Tento podivný objekt obíhá kolem Země. Nikdo netuší, jak dlouho

Satelit Černý rytíř je záhadou, nad níž drží ochrannou ruku i NASA. Ilustrační foto

Foto: Andrey Armyagov / Shutterstock.com

Příběhy o neznámé druživi se začaly na veřejnosti objevovat kolem poloviny 50. let 20. století. Tehdy byl tento fenomén popsán jako černý rytíř, o kterém se kdysi věřilo, že je to satelit vyslaný mimozemskou civilizací. Satelit plný návštěvníků z vesmíru putuje kolem Země už dlouho a je mediální senzací téměř celé století. Ve své době byl považován i za ruský špionážní satelit. Dosud se však neví, odkud se černý rytíř bere a za jakým účelem byl vypuštěn do vesmíru. Navíc zmínky o tajemném satelitu můžeme údajně nalézt již ve starověkých textech… A v novodobé historii NASA všechna data převrací. Proč?