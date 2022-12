Zdroj: Zdroj: Courtesy Egypt's Ministry of Antiquities (CC 2.0)

Je to již čtyři roky, co médii i internetem proplula zpráva o objevení sarkofágu z černé žuly. Byl objeven v Alexandrii v Egyptě a nález to byl vskutku zvláštní. Masivní sarkofág je stále největší, jaký byl kdy na místě objeven. Některá jeho tajemství ale stále nejsou objasněna.

Egypt je právem označován za "kolébku civilizace" a nové nálezy se zde objevují stále. Některé jsou přitom velmi zvláštní. To je i příklad černého žulového sarkofágu, který byl objeven v alexandrijské čtvrti Sidi Gaber při běžném archeologickém výkopu pro staveniště nové budovy. Alexandrie byla po desetiletí archeology opomíjena, a to zejména kvůli jejímu vysokému osídlení.

Jedna žena, dva muži a další zajímavé nálezy

Sarkofág nebyl až do svého objevu otevřen, zůstal tedy zapečetěn po dobu 2000 let. Zároveň je rakev o rozměrech 185 × 265 x 165 cm největší, jaká kdy byla ve městě objevena.

Je zvláštní, že při četnosti vykradačů hrobek zůstala tato celou dobu neotevřena. Hrobka byla nalezena téměř 5 metrů pod zemí a předpokládá se, že pochází z ptolemaiovského období. V blízkosti sarkofágu byly nalezeny i další předměty, zejména alabastrová hlava, která je pravděpodobně vyobrazením majitele hrobky.

Díky otevření sarkofágu se podařilo zjistit i více o třech kostrách. Jedna z nich je ženská a ženě bylo v době smrti 20 až 25 let, zatímco další dvě kostry jsou mužské. Mužům bylo mezi 30 a 40 lety, přičemž jeden možná podstoupil trepanaci. Ta byla ve starověkém světě často používána a věřilo se, že pomáhá zmírnit různé zdravotní problémy.

Co jsou ony zapáchající splašky?

Černý žulový sarkofág se stal ihned po jeho objevení mediální senzací. Uvnitř byly objeveny tři kostry a hromada splašků. A právě tato zapáchající tekutina vzbudila obrovskou senzaci.

V době, kdy byl nález oznámen, se spekulovalo, že v masivní rakvi jsou uloženy Alexandrovy ostatky a že otevření zapečetěné a hrozivě vyhlížející schránky rozpoutá kletbu. Zarážející byl příšerný zápach podivné tekutiny. Spolu s odpadními vodami našli archeologové uvnitř sarkofágu i ostatky tří koster.

Tajemné kresby spojují dva světy

Archeologové a konzervátoři velmi detailně procházeli zapáchající pozůstatky, aby poté oznámili prostřednictvím egyptského ministerstva pro starožitnosti, že v sarkofágu byly objeveny právě výše zmíněné tři malé listy s nařezanými kresbami. Tři kresby jsou vyryté na třech zlatých plátcích. Jejich význam není ani po čtyřech letech přesně znám.

Jack Ogden, prezident Společnosti historiků šperků oznámil, že na jedné z kreseb je had, který nemá kapuci, ale je běžným symbolem na egyptských špercích. Hadi bez kapuce "měli konotace znovuzrození - svlékali kůži - a proto jsou zobrazováni v pohřební souvislosti," řekl Ogden. Hadi bez kapuce "byli zřejmě spojováni s bohyní Isis". Na další kresbě je zobrazena podle Ogdena palmová ratolest nebo kukuřičný klas, motivy související s plodností a znovuzrozením. Nejzáhadnější kresby pak ukazují něco, co by mohlo být semenem opiového máku uvnitř svatyně. Opium bylo v řecko-římském Egyptě poměrně hojně používáno k léčebným účelům, ale může mít souvislost i s vyvoláváním spánku, sny a smrtí a znovuzrozením.

Jak je možné, že se do sarkofágu dostalo tolik tekutých odpadních vod, není dosud známo.

