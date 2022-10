Video: Rybáři chytili žraloka s vysunovací čelistí. Vyvolal světovou senzaci

Trigonognathus kabeyai.

Foto: By Stephen M Kajiura - Sent by e-mail, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid

Vypadá jako kříženec hada a ryby. Pyšní se obrovskýma modrýma očima, ostrými špičatými zuby a hladkým černým tělem s ploutvemi. Říká se mu „zmijí žralok" a ihned by se mohl stát hrůzostrašným hrdinou sci-fi filmů.