Každá mince má dvě strany, proto i jednotlivá znamení zvěrokruhu mají svou temnou stránku. Podívejte se, jaký démon v černém zvěrokruhu charakterizuje vaše znamení a co si z něj můžete vzít.

Seznamte se temnými stránkami vašeho znamení zvěrokruhu a zkuste s nimi pracovat. Uvidíte, jak moc tento přístup ocení vaše okolí.

Tyran – Beran (21. 3. – 20. 4.)

Co si budeme povídat, milí Berani. O vás je známo, že jste věčně nespokojení. Nestačí vám, co máte a pořád chcete víc. A bohužel jedete v tomto módu na úkor druhých. Mimochodem, to je ukázkový příklad vaší zlé stránky. Vy všichni ostatní vězte, že Beran je impulzivní a dost netrpělivý člověk. Chová se občas dost nezrale, například se téměř nezajímá o nápady druhých a vždycky si dělá, co chce.

Padlý démon – Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci v minulosti prožívali dobré i špatné časy. Jenže ty špatné je pořád pronásledují. A znáte to, na co člověk myslí, to si do života přitáhne. To je i důvod, proč se jim pořád dějí různé trable. Býk si měl ze všech selhání vzít ponaučení, protože to ho posílí. Místo toho se pořád zabývá povrchními stránkami života a zapomíná, že ten je o něčem jiném. Pak to dopadá, jak to dopadá...

Bazilišek – Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců mají různé povahy. V jednu chvíli jsou příjemní, v druhou se změní jako mávnutím kouzelného proutku. Jejich démonem je Bazilišek. Nechtějí ukázat svou špatnou stránku, ale někdy je situace přinutí chovat se ne zrovna příkladně. Není dobré je provokovat, protože pak vám předvedou, co znamená skutečné nepřátelství.

Had – Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vážení Raci, stručně řečeno, jste pěkní Hadi. Tento démon představuje inteligenci a šarm, čeho vy umíte využít. Jste pořádně mazaní a když něco chcete, dokážete s druhými manipulovat. Lidé vám věří, což může se pro ně může projevit v problém, pokud je začnete zneužívat. Proto je třeba být ve společnosti Raka velmi opatrní, aby si vás za chvíli neomotal kolem prstu Had.

Dívčí válka – Lev (23. 7. – 22. 8.)

Démon ve Lvu svádí pomyslnou dívčí válku. Zaměřuje se na pozitivní věci, ale prostřednictvím negativního pohledu, což z něj činí sotva pochopitelného jedince. On přijímá realitu a bere i potíže, které mu přicházejí do cesty. Problém je v tom, že chce, abyste celou situaci viděli stejně jako on. A to se ne každému chce...

Vír – Panna (23. 8. – 22. 9.)

Temnou stránkou Panny je Vír. Tím jí uděluje pomyslný status nejmocnějšího a nebezpečného znamení zvěrokruhu. Panna se občas chová dost drsně. Je to také pěkná žárlivka a dost majetnická. Je to dramatická umělkyně, která vyžaduje, aby věci fungovaly tak, jak chce ona. A pokud se tak neděje, dokáže věci pořádně zkomplikovat a tím i ublížit.

Hladovec – Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Hladovec potřebuje neustále objevovat nové věci, ať už v dobrém nebo špatném smyslu. Váhy jsou energické, umí motivovat, ale bohužel způsobem, který se vám zrovna nemusí líbit. Jinými slovy, neustále vás nutí, abyste byli lepší. Oni sami to umí, a tak nechápou, proč ostatní nemohou odvádět sto a více procentní práci stejně jako oni sami.

Otrávená šipka – Štír (24. 10. – 22. 11.)

Temnější rysy Štíra často připomínají zásah otrávenou šipkou. Tenhle démon je trpělivý, přesný a umí být i velmi smrtící. Štíři jsou manipulativní, vyčkávají na ideální čas k úderu. Sice si vás vyslechnou, ale jakmile zaznamenají jen náznak, že s nimi nesouhlasíte, či jdete proti nim, tvrdě vystartují. Jakmile se začnou hádat, nebudou vás poslouchat ani ve chvíli, kdy máte pravdu.

Bouře – Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Vážení Střelci, alfou a omegou vašeho bytí je bezstarostnost a divokost. Potřebujete svobodu, ať to stojí, co to stojí. Nic není důležitější než vaše touhy. Navíc vy nejdřív mluvíte, a pak teprve přemýšlíte. Není divu, že často dokážete ublížit jenom slovem, a to i těm nejbližším. Máte nálepku hrubiána, i když je fakt, že nemažete druhým med kolem úst a mluvíte na rovinu. Jenže někdy by to zkrátka chtělo víc taktu...

Leviatan – Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

A máme zde velkého vodního tvora Leviatana, o kterém se zmiňuje například rabínský Talmud. Nejspíš proto je těžké Kozorohům porozumět a jednat s nimi. Tihle lidé vám nikdy neukážou svou skutečnou stránku. Vždycky se vyjadřují tak, že nevíte, co si o nich máte myslet. Rádi využívají druhé ve svůj vlastní prospěch, proto je dobré si na ně dát obzvlášť pozor.

Mistr démonů – Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Jestli se o někom dá říct, že je přímočarý, pak je to rozhodně Vodnář, který pojmenuje věci bez obalu a je mu jedno, jak moc svému okolí ublíží. Jsou inteligentní a logicky uvažující, což je vede k tomu, že neustále každému radí, aniž by o to někdo stál. A také šmahem odsoudí ostatní, aniž by brali v úvahu detaily. Kromě toho potřebují být první i na poště a běda vám, když je budete chtít předběhnout.

Meč – Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Meč je symbolem slávy a vítězství. A Ryby vyhrávat umí. Minimálně v tom, že se snaží získat prospěch ze všeho, co udělají. Zní to sobecky a sebestředně. Jim to ale tak nepřijde, protože žijí ve svém vlastním malém světě, kde jsou obvykle jenom oni a pár vyvolených. Ryba klidně pojmenuje, co je na vás špatně a nemá s tím problém i mezi ostatními. Vydržet s ní chce fakt dost sil...

