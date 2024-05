Externí autor 6. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Českému divákovi se tento sympatický umělec vryl do paměti hlavně svou rolí v pohádce režiséra Romana Vávry Čert ví proč. Ostatně odjinud to ani být nemohlo, pohádkový princ se pak už na filmovém plátně neobjevil. Poznáte, o koho se jedná?

Ačkoliv s herectvím začínal už jako školák, nebylo to to hlavní, čemu by se ve svém životě chtěl věnovat. V roce 1990, kdy mu bylo dvanáct let, si zahrál v televizním seriálu Obyčejná koňská historie, kde hrály například hvězdy jako Jitka Molavcová nebo Michaela Kuklová a o rok později následovaly Ohrožené prázdniny, což byla televizní minisérie, kde si zase zahrál po boku Davida Krause nebo Davida Prachaře.

Tímto počinem ovšem jeho herecká kariéra (prozatím) skončila. A neplánoval v ní ani pokračovat, po složení maturitní zkoušky se vydal na studia na DAMU. Nevybral si ovšem herectví, nýbrž produkci. To, že se posléze objevil jako pohádkový princ v jedné z nejúspěšnějších pohádek, byla samozřejmě náhoda. Umělec v rozhovoru pro Českou televizi prozradil, jak se to všechno seběhlo.

Z pohádky do Národního a na Jatka

„Roman již delší dobu nemohl sehnat do své pohádky ideálního prince – podle svých představ. Oslovil mě asi z čirého zoufalství. Absolvoval jsem čtyři konkurzy, a nakonec si mě Roman skutečně vybral,” popisuje náhodné setkání s režisérem Čert ví proč Romanem Vávrou v Divadle Na zábradlí.

Ačkoliv pohádka slavila obrovský úspěch a objevily se v ní hvězdy první velikosti jako Eva Holubová, Iva Janžurová nebo Táňa Pauhofová v roli princezny Aničky, umělec v herecké kariéře nepokračoval. Namísto toho se opět uklidil do ústraní a věnoval se tomu, co mu jde a baví ho nejvíce – produkci.

Do roku 2014 byl ředitelem Nové scény Národního divadla a poté se přesunul do pražských Holešovic, kde zastával také funkci ředitele, a to v komplexu Jatka 78, kde se nachází multifunkční divadelní sál, zkušebny, galerie a bar a bistro je také „základna“ Cirku La Putyka, DEKKADANCERS, Divadla 6-16 a nebo Heaven's Gate. Jak napovídá název, Jatka 78 se nacházejí v prostorách holešovické tržnice, kde kdysi skutečně bývala opravdová jatka.

„Jedná se o velmi odlišnou situaci, než jakou jsem zažil na Jatkách 78, protože tenkrát jsme získali prostor, který ani zdaleka divadlo nepřipomínal. Kdežto tady máme slušně vybavené divadlo v centru Prahy hned k mání. Ačkoli po třech měsících mohu říct, že začínat na zelené louce je v mnoha ohledech lehčí než navazovat na práci předchůdce,” vypráví o rozdílech prostorů umělec, který v současné době mění Divadlo Archa na Archa+.

Bude jeho působení mít pohádkový konec?

Ve vedení Divadla Archa se totiž ke konci roku 2023 rozhodl skončit jeho dosavadní ředitel Ondřej Hrab a mezi oslovenými tak byl i někdejší pohádkový princ a zkušený „vedoucí“ z Jatek 78.

„Samotného mě to nenapadlo. Oslovil mě Ondřej Hrab před dvěma roky s tím, že chce na konci roku 2023 skončit s vedením divadla. Když mi to nabídl, vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Po nějakém čase a mnoha hovorech s kolegy jsem rozhodl nabídku přijmout,” popisuje tehdejší rozhovory dnes už někdejší ředitel Jatek 78 a dodává, že v té době ani nad změnou instituce neuvažoval, protože byl zcela ponořen do své práce v právě v Holešovicích.

Druhým dechem ovšem dodává, že blížící se konec tak nějak tušil. „Zastávám totiž názor, že ve vedení kulturních institucí by mělo docházet k pravidelným obměnám. Neříkám úplně častým, ale určitě pravidelněji, než se obvykle děje. Sám na sobě totiž vnímám, že vedení organizace začne po nějaké době trochu ztrácet prvotní elán, nadšení, vše začíná sklouzávat do rutiny. A to není nikdy dobré,” prozrazuje umělec pro web tanecniaktuality.cz.

Už tušíte o kom je řeč? Někdejší představitel prince je samozřejmě Štěpán Kubišta.

Plán má Štěpán Kubišta opravdu smělý. V Arše+ by totiž chtěl zaujmout hlavně lidi ve věkovém rozpětí 15-29 let. „Chceme mladé lidi odtrhnout od obrazovek a dostat je do divadla,” stojí v samotném titulku k rozhovoru, který Kubišta poskytl na začátku dubna letošního roku. Jestli jeho působení ve vedení divadla bude mít pohádkový konec, se tedy teprve ukáže.

Zdroje: jatka78.cz, tanecniaktuality.cz, tvguru.cz