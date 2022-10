Vědci zrekonstruovali podobu Rudé královny. Děsivá maska kryla zvláštní tvář

Tereza Malá

Ostatky Červené královny.

Palenque bylo jedním z nejdůležitějších mayských měst, které dodnes vydává svá překvapivá svědectví. V 50. letech archeologové odhalili dva sarkofágy: Jeden z nich patřil králi Pakalovi, nejvýznamnějšímu vládci Palenque. O druhém měli pochybnosti, než se ukázalo, že patřil tajemné Červené královně. Kdo byla tato tajemná žena?

Zříceniny Palenque obsahují stovky staveb. V centru města se nachází velký palác a skupina tří pyramid, umístěných na Velkém náměstí neboli hlavním náměstí. Největší pyramida, nazvaná Pyramida nápisů, byla postavena speciálně pro ostatky Pakala Velikého, který vládl v letech 615 až 683 n. l., tedy v období největší slávy města.

Neobvyklé sarkofágy

Pohřby se sarkofágy jsou v Novém světě velmi neobvyklé a v mayském světě byly doposud objeveny pouze čtyři. Proto když byl v roce 1952 v Chrámu nápisů nalezen Pakalův sarkofág, byl to pro mezoamerické archeology vzácný okamžik.

Hrobka Červené královny, datována do období mezi lety 600 a 700 n. l., je pohřební komora s ostatky šlechtičny, snad paní Ix Tz'akbu Ajaw, a dvou služebníků. Nachází se uvnitř Chrámu XIII v ruinách starověkého mayského města Palenque v jižním Mexiku.

Zatímco víko Pakalova sarkofágu s kryptogramem obsahuje svazky informací o Palenque, sarkofág Červené královny neobsahuje žádný nápis, který by napověděl, kdo tato šlechtična mohla být.

Sarkofág Červené královny

Červená královna byla objevena v komoře 3,8 m dlouhé a 2,5 m široké, s klenutým kamenným stropem, bez výzdob a maleb. Uprostřed komory se nacházel vápencový sarkofág dlouhý 2,4 metru a široký 1,8 metru, uzavřený kamenným víkem silným deset centimetrů. Na víku byla umístěna kadidelnice s pokličkou a malým vřetenovým kolovratem. V okolí byla nalezena dvě těla – muže a ženy, kteří byli pravděpodobně obětováni, aby provázeli Červenou dámu na její poslední cestu.

V kamenné schránce ženy se nacházely šperky a figurky z nefritu, perel, mušlí a obsidiánu a také propracovaná posmrtná maska z nefritu a malachitu. Nikdo však nevěděl, komu tyto propriety patřily. Kdo byla tato ctihodná žena? Její identitu bylo velmi těžké najít nejen kvůli rozkladu a nedostatku epigrafů, ale i proto, že Palenque mělo v historii několik pozoruhodných hrdinek. Pojďme se vydat po stopách vedoucích k identitě Červené královny.

Párání po mayské dámě

Když v roce 1994 archeologové Fanny Lopezová a Arnoldo Gonzalez objevili uvnitř Chrámu XIII chodby, které vedou k tomuto sarkofágu, po jejich otevření byl celý obsah zbarven jasně červenou barvou. To svědčilo o přítomnosti cinabaritu, rozemleté rtuťové rudy, který celou schránku obklopoval a používal se pouze u rodin s nejvyšším společenským postavením. Podle tohoto prášku byla žena pojmenována jako Červená královna.

To, že její sarkofág byl v blízkosti Pakalova sarkofágu, svědčilo o tom, že tato žena měla významné postavení.

Mohla to být Yohl ik Naal, skutečná královna Palenque a Pakalova babička, která vedla Palenque do bitvy proti Calakmulovi a začala obnovovat město do jeho bývalé slávy. Podle stáří kostí se ale tato hypotéza ukázala jako nepravděpodobná.

Nebo to byla Sak K'uk, Pakalova matka a prozatímní vládkyně Palenque. Zde ale zase hypotézu vyvrátila analýza DNA: Biologičtí archeologové dokázali extrahovat a porovnat DNA Pakala s DNA Červené královny a ukázalo se, že tyto dvě osoby nebyly příbuzné.

A nebo Tz'akbu Ajaw, Pakalova manželka a matka jeho tří synů.

Bingo!

S největší pravděpodobností tedy Červená královna byla Pakalova manželka. Ta nebyla původem z Palenque. Pro ni hovoří i to, že v kostech byla zjištěna osteoporóza, jež by mohla být způsobena pozdním porodem. Pakalova manželka Tz'akbu Ajaw porodila svého posledního syna, když jí bylo osmatřicet let. I následná rekonstrukce obličeje pak potvrdila, že se s největší pravděpodobností skutečně jedná o Pakalovu manželku, jelikož palenkijští Mayové po době zanechali velmi realistickou ikonografii.

K definitivnímu potvrzení chybí pouze DNA jednoho z jejích synů, kterou archeologové doufají najít v jiném sarkofágu.

