Nádherně zbarvená červená šťáva, která ale nemá právě vábnou vůni ani chuť. Většina lidí se nad sklenicí ošklíbá. Jde ovšem o fantastickou, úžasnou zeleninu: červenou řepu.

Co člověk udělá pro zdraví

Už malé děti obvykle vědí, že zelenina, co je tak nesmírně zdravá, jim nechutná. Ale co je zdravé, může být i chutné. To zase pro změnu vědí šikovní rodiče, kteří dovedou zeleninu zpracovat v kuchyni tak, aby nemuseli překonávat odpor svých ratolestí při jídle.

Podívejme se na jeden z takových triků, který vám zpříjemní den – a tahle úprava zeleniny ani nevyžaduje zapnout troubu.

Zázračná červená řepa

Vědecké studie z Queen Mary University v Londýně ukázaly, že pokud vypijete dvě stě padesát mililitrů šťávy z červené řepy denně – a to po dobu jednoho měsíce, klesne vám zvýšený krevní tlak. Pokud si ovšem chcete tyto hodnoty uchovat, je vhodné v konzumaci šťávy z řepy pokračovat.

Červená řepa nejenom, že posiluje krevní oběh, ale také snižuje cholesterol a zvyšuje celkově vaši odolnost a výdrž.

Šťávu si připravíte snadno. Zásadní trik spočívá v tom, že ji nepijeme samotnou, ale přidáme do ní jinou zeleninu nebo ovoce, pro lepší chuť. Vyzkoušejte to sami! Uvidíte, že to bude úplně jiný zážitek.

Nejjednodušší zdravý koktejl vznikne, když přidáte šťávu z jablek a mrkví. Ty sami o sobě obsahují značné množství vitamínů. Ovšem pozor, jedná se o sladké ovoce, není třeba ze šťávy udělat cukrovou bombu.

Druhá možnost jsou višně; jak jsou lehce kyselé, tak velmi efektivně maskují zemitou chuť červené řepy.

Nezapomeňte otestovat, jestli pro vás není ještě lepší citrón. Množství vitamínu C se v něm kombinuje se schopností utlumit jiné chuti kyselostí.

Kokosové mléko přidává exotickou příchuť a náznak sladkosti, také je pak směs příjemnější na jazyku.

S borůvkami také nesáhnete vedle. Vůbec nevadí, pokud jsou mražené, ba naopak. Když je vmícháte do sklenice s řepovou šťávou, získáte báječné osvěžení připomínající stylem sorbet.

Na závěr našich pokusů: zábavný je špenát. Ten chuť řepy nijak nepřehluší ani nevylepší, nicméně přidá vašemu koktejlu hodně na celkové nutriční hodnotě.

Mějte na paměti další dvě rady. Při nákupu vybírejte čerstvou řepu, protože ta bude sladší, bohatší na živiny a celkově chutnější. Krom toho také nezapomínejte, že kýžených dvě stě padesát mililitrů je míněno čisté řepové šťávy, ne výsledného chutného koktejlu.

Další blahodárné účinky

Kromě snižování krevního tlaku je červená řepa výborným pomocníkem při prvních náznacích nachlazení. Zrovna tak je cenná při rekonvalescenci, pokud se chorobu odehnat nepodařilo. Posiluje imunitní systém, povzbuzuje žaludek a napomáhá hladšímu trávení.

Díky obsahu železa a kyseliny listové působí také proti chudokrevnosti (anémii), povzbuzuje tvorbu červených krvinek. Zároveň čistí krev a zbavuje tělo toxických látek.

Dopřejte si tuhle zázračnou zeleninu a sami uvidíte, jak skvělé má účinky. A ještě může výborně chutnat!

Zdroje: www.zelene-zdravicko.cz, slobodnadalmacija.hr, www.kardiochirurgie.cz