Vysoký cholesterol a krevní tlak rozhodně nejsou komplikace, které je radno opomíjet. Obě totiž mohou vést ke komplikovaným zdravotním obtížím, které nás mohou ohrozit na životě. Pomoci vám v tomto směru může vynechání jedné potraviny ze svého jídelníčku. Víte, které?

Vysoký cholesterol

Vysoký cholesterol, stejně jako krevní tlak, se často pojí s nezdravou stravou a skladbou našeho jídelníčku. Dlouhodobě zvýšené hladiny cholesterolu a tlaku mohou zapříčinit vznik srdečních onemocnění a mrtvice.

Z tohoto důvodu je nutné, aby cholesterol ani tlak nebyly zvýšené příliš dlouho. Za jejich prudkým nárůstem často stojí zvýšená hladina triglyceridů v našem těle. Ta je spojená s konzumací určité potraviny.

Právě tuto potravinu bychom podle odborníků na výživu a zdravý životní styl měli vynechat. Je jí tučné červené maso, které hladiny cholesterolu a krevního tlaku výrazně ovlivňuje.

Pokud červené maso ze svého jídelníčku vyškrtnete nebo jeho spotřebu omezíte na minimum, máte podle kardiologů šanci snížit nejen krevní tlak, ale také zmíněný cholesterol.

Červené maso obsahuje velké množství nasycených tuků, které z dlouhodobého hlediska zvyšují cholesterol i krevní tlak. Jsou to pochoutky jako steak, které kromě nasycených tuků obsahují i další tělu škodlivé látky.

Toto nejezte

Problémem ale není pouze červené maso, ale také koření, které k přípravě steaku používáme. To obsahuje vysoké množství sodíku, který je známý jako rizikový faktor vzniku vysokého krevního tlaku.

Důvody, proč nejíst červené maso:

Namísto červeného masa odborníci doporučují volbu výrazně zdravějších alternativ, jakými jsou libové kuřecí a krůtí maso, anebo ryby jako losos a tuňák.

Kvalitním zdrojem bílkovin jsou pak i potraviny jako vejce, ořechy, semínka, fazole, čočka a další. Máte tedy velké množství variant, čím steak ve stravě nahradit.

„Červené maso je zkázou pro naše zdraví. Jeho pravidelná konzumace může zvýšit riziko hypertenze a vysokého cholesterolu," uvedl kardiolog Dr. Cheng-Han Chen.

A dodává: „Alternativ, jak tuto námi oblíbenou, pro zdraví ale škodlivou pochoutku nahradit, je celá řada. Odměnou vám bude nejen lepší zdraví ale i lehčí pocit ve vašem žaludku."

Pokud tedy červené maso přestanete jíst, hladina cholesterolu a krevního tlaku klesne. To by mělo být dostatečnou motivací pro všechny, které tento problém dlouhodobě trápí. Strava je základem naší vitality a dobře fungujícího zdraví. Na to bychom neměli zapomínat, pokud si své zdraví chceme udržet.

