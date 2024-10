Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Narazit na libovolné brouky ve svém obydlí je vysoce nepříjemné. V některých případech je ale potřeba opravdu zbystřit - a následně co nejrychleji opustit budovu.

Podivní uprchlíci

Některá stvoření z hmyzí říše mají velmi dobře rozvinuté instinkty, především co se týče přítomnosti ohně. Jejich chování je proto dobré nenechat bez povšimnutí.

Jedním z takových případů jsou brouci červotoči. Kladou larvy do dřeva, vyhlodávají v něm charakteristické cestičky a pro starý roubený dům, nebo dřevěné obložení, mohou být naprostá pohroma.

Dává smysl, že červotoči velmi neradi opouštějí svoje skrýše v trámech, zdech či nábytku. Ovšem zároveň jsou citliví na teploty. Pokud teplota klesne pod mínus šestnáct stupňů, hromadně hynou. Stejně tak to s nimi dopadne, jestliže teplota přesáhne třicet čtyři stupňů Celsia.

Tedy vás nepřekvapí, že pokud někde začne být nečekaně horko, budou se odtamtud snažit dostat za každou cenu.

Jestliže budova někde hoří, vy sami si toho nemusíte ještě vůbec všimnout, ale červotoči vycítí ohrožení. Když je vidíte prchat po podlaze do bezpečí, je na místě se zamyslet.

Jejich přítomnost neznamená naprosto nutně požár, ale člověk by měl věnovat pozornost tomu, proč červotoči najednou opustili prostor, který jim vyhovoval, úkryt ve dřevě, kam na ně efektivně nikdo nemohl.

Uctívači ohně

Existují ovšem naopak stvoření, které oheň neodolatelně přitahuje. Proč přesně, nebo jak jejich životní cykly a procesy fungují, o tom současná věda ví naneštěstí velmi málo.

Krasec ohňový je hladký černý brouk, který je podstatně vzácnější než červotoč, ale setkat se s ním můžeme u nás, na Slovensku, nebo třeba v Rusku.

Krasec má jistou zvláštní vlastnost: přitahuje ho oheň. Doutnání a žár jsou jevy, které dokáže rozpoznat díky specificky vyvinutým smyslovým orgánům na končetinách. Ty mu umožňují registrovat infračervené záření. Krasci se pak slétají na ještě horké dřevo, trochu jako můry k plameni.

Podobné chování, kterému se říká pyrofilní, vykazují například i mušky kouřomilky, které využívají sloup kouře z požáru – nebudete tomu věřit! – jako ideální místo pro námluvy. Mušky tančí nad požárem a v závojích dýmu, když už není dost horký na to, aby je spálil, si hledají partnerku či partnera.

Dávejte tedy dobrý pozor, pokud spatříte některý druh hmyzu se nečekaně přesouvat – pravděpodobně je to varování.

Vhodná prevence

Ovšem lepší a spolehlivější, než sledovat chování brouků, je vždycky kvalitní požární čidlo, požární hlásič. Ty levnější se dají pořídit za několik set korun – a rozhodně je to investice, která se vyplatí.

Hasicí přístroj nebo sprej je také výborný nápad. Ale nezapomínejte na to, že ho musíte udržovat v dobrém stavu – a na místě, kde ho snadno najdete, snadno se k němu dostanete.

Dbejte rovněž na to, ať máte volné únikové cesty, ať nejsou úzké chodby zastavěné nábytkem. Možná to nebudete nikdy potřebovat - ale jednou by vám to mohlo zachránit život.

Zdroje: techsvet.cz, www.biolib.cz