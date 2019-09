Kolik ve skutečnosti zemřelo Čechů na Titanicu a jak to bylo s "českou" kapelou?

Téměř okamžitě po tragické nehodě Titanicu roku 1912 se mluvilo o přeživších i mrtvých Češích na jeho palubě, včetně kapely, která hrála až do samého konce. Mýty o naloděných rodácích z Čech jsou ale opravdu jen mýty, pravda by totiž v té době nedokázala prodat takové množství novin a knih.

Proč by se obyčejný Čech nemohl nalodit na Titanic, když se na něm plavili lidé ze všech koutů světa? V roce, kdy šla loď ke dnu, žádné Čechy ani Česká republika neexistovaly, cestující by na seznamu pasažérů byli uvedeni jako obyvatelé Rakouska-Uherska. Podle původního seznamu bylo lidí z tehdejší korunní země celkem 49. Většina byla umístěna do třetí třídy, čtyři z nich do druhé a jeden do první. Zachránilo se jich jenom osm.

Známé legendy



Novináři začali téměř okamžitě po katastrofě Titanicu zkoumat, kolik cestujících bylo českého původu. Narazili tak na jakousi Márii Lovasikovou, která se kvůli stesku po bratrovi zaměstnala na lodi jako pomocnice v kuchyni. Na seznamu členů posádky její jméno ale uvedeno nebylo. Do cílové destinace se Lovasiková nedostala.

Nejznámější jméno spojované s naší vlastí je Emil Taussig. Ten ale českého původu nebyl. Byl to Američan z první třídy, který cestu nepřežil - jeho manželka a dcera se však zachránily.

Josef Kielbasa není pro "titanicofily" žádným neznámým jménem. Rodák z Česka tvrdil, že byl člen posádky a ze záchranného člunu vystrnadil samotného kapitána Smithe. Jeho svědectví o přežití se ale setkalo s nedůvěrou; detaily jeho vyprávění neseděly s reáliemi a nesčetněkrát pozměnil svou výpověď. Nebyl ani na seznamu členů posádky.

Památným okamžikem, hlavně díky filmu režiséra Jamese Camerona, je dojemná scéna kapely, která hrála až do samého konce. Abychom si z lodní katastrofy nahnaly pár bodů, přikládaly se členům kapely české kořeny. I to byl ovšem nepodložený mýtus.

Pravdivé historky



Pravděpodobně jediným pravdivým příběhem je ten Slováka Michala Navratila, který se na Titanic nalodil pod falešným jménem Luis M. Hoffman. Vedlo ho k tomu nešťastné manželství s Italkou, před níž se rozhodl utéct. S sebou vzal jejich dva syny.

Navratil dostal na záchranné čluny oba syny, sám se k nim už ale neposadil - zabránil mu v tom důstojník Lightoller, jenž ctil pravidlo "ženy a děti první" a zbraní vyhrožoval každému muži, kdo jej nerespektoval.

Za zmínku stojí ještě jedno jméno: Alois Ješitník. Ač se Čech Ješitník na palubu Titanicu nikdy nepodíval, byl to právě on, kdo z parníku Carpathia pomáhal zachránit trosečníky na záchranných člunech.