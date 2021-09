Co prozradila DNA o původu Čechů: Nepocházíme z Evropy, pramatka byla Helena

Co DNA vypovídá o našem původu?

Foto: Shutterstock.com

Co činí národ národem? Může to být společný jazyk, kulturní zvyklosti i třeba geografické vymezení území. Když ale přijde na rozbor DNA, hranice mezi jednotlivými národy přestávají existovat. Každý v sobě nosíme pestrou směsku genů sahajících až do východní Afriky, kde kdysi dávno pobíhali předkové všech dnes žijících lidí.