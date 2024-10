Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty

Oči jsou něco, co nás na druhém zaujme, co si zapamatujeme. Obzvlášť u krásných žen – a obzvlášť u hereček – to jistě platí dvojnásobně. Dokážete ale rozpoznat člověka, když nic kromě očí nevidíte?

Výmluvné pohledy

Oči významně dokreslují projev člověka, a to jak ve filmu či divadle, tak v běžné komunikaci. Psychologové se věnují zkoumání pohybu očí už docela dlouho a přišli na několik zajímavých poznatků.

Když někoho vidíme poprvé, naše oči se fixují a dělají dlouhé skoky, dodávají nám základní přehled, pak zpomalí a zaměřují se na detaily. Díváme se druhému hlavně do obličeje – a hlavně do očí. Ne nadarmo existuje i slovní obrat „říct si to z očí do očí“. Je to základní lidský způsob a prostředek komunikace.

Oči jsou kontaktní bod. Navázání očního kontaktu znamená možnost konverzace, pozvánku k rozhovoru.

Pohled a pohyb očí doprovází a prozrazuje naše myšlenky. Podvědomě vnímáme „vlevo“ jako minulost, naše oči tím směrem kmitnou, když se vracíme do vzpomínek.

Naopak „vpravo“ je v budoucnosti. A je to i směr, jímž se nejčastěji díváme, pokud přemýšlíme, přemítáme nebo využíváme kreativní části mozku, abychom něco vyřešili; případně zalhali.

Přivřené oči obvykle signalizují podezíravost nebo agresivitu. Zvedání pohledu nahoru obvykle znamená povýšenost a bezohlednost, klopení očí k zemi zase nervozitu, slabost, přehnanou úctu.

Ideální je dívat se druhému do očí přibližně dvě vteřiny, pak uhnout pohledem do strany. Některé duševní poruchy způsobují, že se člověk očnímu kontaktu výrazně vyhýbá.

Introverti a extroverti

Introvertní lidé také udržují pohled z očí do očí jen velmi krátce a je to pro ně nesnadné. Vyznačují se při konverzaci nezúčastněným pohledem, případně tím, že se dívají do země. To nemusí znamenat nedostatek zájmu, ale že zkrátka nad slovy toho druhého soustředěně přemýšlejí. Někdy to může signalizovat, že si dotyčný přeje konverzaci ukončit.

Nízký zájem o to, co říkáte, a roztříštěnou pozornost prozradí fakt, že se druhá osoba v zásadě rozhlíží kolem a na vás se nedívá skoro vůbec. Kmitá pohledem k oknu a co se děje za ním, prohlíží si vybavení místnosti, předměty na stole.

Extrovertní lidé naopak bývají pohledem mnohem více zakotveni na mluvčím, jehož projev je zajímá. Nedívají se zbytečně dlouho ani upřeně, nemrkají příliš rychle, což by bylo příznakem agrese; obzvlášť pokud by se tak dělo častěji než dvacetkrát za minutu.

Oční kontakt prozrazuje dostatek sebevědomí. A široce otevřené oči znamenají ne jenom úlek, ale i vřelý zájem a hlubokou zainteresovanost v konverzaci.

Podle pohybu očí lze dokonce pomoci diagnostikovat autismus, nebo třeba určit, zda se správně vyvíjí dítě, které ještě nemluví.

Oči toho zkrátka dovedou prozradit neuvěřitelné množství. Zároveň hodně utkví člověku v paměti, jsou jakýmsi identifikátorem druhé osoby.

A co vy? Jaká je vaše paměť? Poznáte oblíbené osobnosti českého hereckého světa jen podle očí? Troufnete si? Zkuste to!

Poznáte české herečky jen podle očí? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.em.muni.cz, www.idnes.cz