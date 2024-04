Letní grilovačky, párty u bazénu i zahradní narozeninové oslavy se nezadržitelně blíží a s nimi i možnost otevřít si vychlazené pivo. Pokud ho nechcete konzumovat na lačný žaludek a jste milovníci uzenin, zkuste si připravit nestárnoucí delikatesu. Je snadná na přípravu a skvěle zasytí.

Říkalo se mu špekáčkový nebo chlebíčkový salám. To je gothaj, druh měkkého masného výrobku, který byl populární od 70. let do počátku 90. let minulého století, kdy se vyráběl podle závazné normy.

Po jejím zrušení se jeho kvalita snížila natolik, že získal nevalnou pověst. Nezlepšilo ji ani přijetí vyhlášky č. 264 z roku 2003, nařizující, že výrobek musí obsahovat alespoň 40 % masa. Stále se tak jedná o jednu z méně výživných potravin.

Proto si při nákupu tohoto salámu dávejte pozor, aby obsahoval co nejméně škrobu a jiných plnidel nebo zahušťovadel. Je totiž hlavní ingrediencí pro tzv. české karpačo.

Carpacciem se dá nazvat vše, co je krájeno na tenké plátky, podáváno v souvislé vrstvě a dochuceno studenou omáčkou. To tuzemské se proto kromě uzeniny skládá také z cibule a speciálního kyselého nálevu.

Jeho příprava je jednoduchá a zvládne ji každý.

České karpačo

Na 4 porce budete potřebovat 240 g plátkového gothaje, 1 kus červené cibule, 1 kus bílé cibule, 150 ml octa, sůl, celý pepř, 2 bobkové listy, 5 kuliček nového koření, 2 lžíce moučkového cukru, 8 ks kozích nakládaných rohů a 1 svazek petrželky.

Nejdřív si připravte nálev. Do hrnce nalijte ocet, přidejte několik kuliček pepře, bobkové listy, nové koření, cukr, špetku soli a 300 ml studené vody. Přiveďte k varu a nechte 10 min mírně probublávat.

Mezitím oloupejte cibule a nakrájejte je na měsíčky. Čím tenčí budou, tím lépe. Gothaj má totiž velmi tenké plátky, takže ho nepřebije ostrá chuť.

Jakmile nálev vychladne, můžete se dát do přípravy.

Na zahradu i do hospody

Na plytký talíř vyskládejte salám a posypejte ho cibulkou. Porci následně zalijte trochou nálevu a ozdobte kozími rohy a petrželkou.

Aby uzenina nasákla vůni koření, můžete ji nechat chvíli odpočinout. Stačí, když talíř zakryjete potravinovou fólií a vložíte zhruba na hodinu do lednice.

Pokrm nejlépe chutná s čerstvým chlebem a vychlazeným pivem, a to jak alkoholickým, tak nealkoholickým.

I přestože se na první pohled může zdát, že se jedná o tzv. chlapské jídlo, určitě si na něm pochutná celá rodina. Pokud zbude, nemusíte se bát, že se zkazí. Opět talíř zabalte do fólie a dejte do chladu.

