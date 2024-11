Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

O českých ženách se často říká, že jsou nejkrásnější na světě. Není se čemu divit, že hned několik českých modelek se za hranicemi v tvrdé konkurenci prosadilo. Mezi nimi byla například Tereza Maxová, Veronika Vařeková a Petra Němcová. Všechny tři krásky jsou stále velmi atraktivní.

Známé české topmodelky spojuje nejen krása, ale i dobročinnost. Tereza, Veronika i Petra jsou v prostředí charity velmi aktivní. Stále také patří k velmi vyhledávaným celebritám. Všechny tyto krásky jsou ozdobou každé společenské akce, na které se objeví.

Láska s cizinci

Tereza Maxová svou kariéru zahájila v roce 1989 v Paříži. Objevila se na přehlídkových molech značek Dior, Chanel, Prada, Gucci nebo Ralph Lauren. Zářila i na titulní straně prestižních časopisů jako je Elle a britského Vogue.

Po celou svou kariéru se Tereza Maxová pyšní krásnými blond vlasy. I po padesátce si udržuje dokonalou postavu. K této krásce patří i charita. Modelka se stará o svůj projekt s názvem Nadace Terezy Maxové dětem. Zaměřuje se na pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem.

Krásná modelka je matkou tří dětí. Nejstarší z dětí syn Tobias se také věnuje modelingu. Právě syna Tobiase má z prvního manželství. Jeho otcem je dánský tenista Frederik Fetterlein. Další dvě děti má Maxová s tureckým podnikatelem Burakem Oymenem.

Život v USA

Vyhledávanou modelkou po celém světě byla i Veronika Vařeková. Krásná blondýnka z Olomouce dlouhodobě žije v USA. Dva roky byl jejím manželem hokejista Petr Nedvěd. Této krásce o pár let později podlehl i další známý hokejista – Martin Ručinský. Ani tento vztah nevydržel.

Do New Yorku se Vařeková přestěhovala už ve svých devatenácti letech. V místní restauraci ji tam oslovil agent z modelingové agentury Next Models Management. Krásná blondýnka se objevovala na titulních stranách prestižních časopisů jako byl Vogue, Marie Claire, Elle a Cosmopolitan. Mimo to se stala i tváří světových značek jako Chanel, Guess, Nivea či Hublot.

Veronika Vařeková zatím rodinu nezaložila. Letos oslavila sedmačtyřicet let. V Americe se pohybuje ve vysokých kruzích. Není se tak čemu divit, že se kolem ní točí movití muži. I ona se věnuje charitě.

„Zaměřuji se na ochranu divočiny, v Tanzanii jsme zainvestovali například do agrikulturní farmy, je toho hodně,“ prozradila pro Expres. V České republice se čas od času ukáže na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Kráska přežila tsunami

V zahraničí zářila i Petra Němcová. Její kariéru odstartovalo vítězství v české soutěži Elite Model Look. Po tomto úspěchu odjela pracovně do Milána. Němcová se objevila na obálce prestižního časopisu Sports Illustrated. Předváděla dokonce pro Victoria's Secret.

Petra Němcová našla štěstí v náručí bohatého podnikatele Benjamina Larretcheho. Svatbu měli v roce 2019. V tento rok se jim narodil i syn. Krásná modelka letos oslavila pětačtyřicet let. I po čtyřicítce vypadá Němcová naprosto skvěle. Pyšní se dokonalou postavou a krásnými hustými vlasy.

Půvabná topmodelka se také věnuje charitě. Založila Happy Hearts Fund v roce 2005. Tato nadace se mimo jiné stará o výstavbu škol v částech světa ohrožených chudobou. Petra Němcová si v roce 2004 prožila šílený zážitek. Zázrakem přežila katastrofální tsunami v Thajsku.

Zdroje: iDnes.cz, Expres, Forbes