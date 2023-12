Mysleli jste si, že když bydlíte v Pičíně anebo v Šukačce, už byste na tom nemohli být hůře? Omyl! České vesnice nás vtipnými názvy skutečně zásobují, jak ukázala unikátní mapa. A dokonce i mnohé zahraniční názvy vesnic a měst znějí v češtině všelijak.

Česká mapa odhaluje unikátní a někdy i kuriózní jména vesnic a vesniček, mezi nimiž skutečně vynikají i Pičín a mnohá města, o nichž napsal populární písničku Yo Yo Band. On ale právě takový Pičín není vůbec nejhorší. Názvy mnohých vesnic mohou na první pohled vyvolat pobavení, ale ukazuje se, že je to jen vrchol ledovce. Některé perly českého venkova by vám rozhodně neměly uniknout. Zajímavá jména jsou totiž odrazem historie, tradic a místního humoru. Podívejte se sami na 15 vybraných díky tomuto videu:

Zdroj: Youtube

Každý má svůj „Kocourkov“

Obec Kocourkov známe z dětské literatury z knížky Ondřeje Sekory. V Kocourkově bylo všechno naopak. My máme v Čechách a na Moravě vesnic s podobnými vtipnými názvy mnoho. Ale budiž nám útěchou, že spousta zemí má svůj vlastní Kocourkov… Různé kultury mají své vlastní verze absurdních nebo komických městeček, která plní podobnou roli jako Kocourkov. V antickém Řecku hrálo podobnou úlohu město Abdéra, přestože to bylo reálné sídlo. Francouzská literatura zná obdobné městečko jménem Brétizy. Německým ekvivalentem je město Schild a jeho obyvatelé nazývaní Schildbürger. Nizozemské Kampen, anglické Gotham, polské Pacanów, srbské Balov a švédské Tälje jsou další příklady těchto kuriozních sídel. Na Slovensku se podobným způsobem vyprávějí anekdoty o Záhorácích, ačkoli zde se také používá jméno Kocúrkov(o) nebo Čudáková. My se ale zaměříme na pikantnější názvy…

Zlidovělý a zpopularizovaný Pičín

I když název Pičín na první pohled vyvolá smích, historie této vesnice se táhne hluboko do minulosti, a navzdory svému pikantnímu názvu nabízí návštěvníkům mnohem více než jen pousmání. Obec leží ve Středočeském kraji v okrese Příbram. Přes svůj poněkud netradiční název nese tato vesnice historii sahající až do roku 1289 a trvale ji obývá přibližně šest set obyvatel. Původ názvu Pičín pravděpodobně vychází z latinského slova "piscina" (rybník) nebo ze staroslověnského výrazu "pěčina", což naznačuje příjemné a hezké místo. Obyvatelé zde, navzdory pejorativnímu zabarvení názvu jejich domova, nalezli svůj domov s názvem jejich vesnice se smířili. Naopak ho přijímají s humorem, což dodává vesnici jedinečný charakter.

close info Profimedia zoom_in Výjezd z města s "nudným" názvem Plzeň

A jiné přisprostlé vesnice…

Velmi populární je i obec Šukačka, patřící pod obec Javorná, malebná osada a potok v Jihozápadních Čechách ležící 877 m nad mořem. Lokalita není jen ojedinělá svým názvem, ale i tím, že sousedí s „Oním Světem“. Místo Onen Svět se nachází v katastrálním území Zahořany a obci Kovářov, a v současné době je domovem pouze dvou rodin, obklopených několika opuštěnými budovami. To, co kdysi bývalo domovem mnoha lidí, se stalo vyhledávaným místem pro turisty. Hlavní atrakcí je Langova rozhledna. Avšak srdcem obce Onen Svět je dřevěná chata stejného jména, postavená v roce 1940, která dodala vesnici její výjimečné pojmenování. Obyvatelé a návštěvníci tak mohou v této lokalitě očekávat dostatek zábavy.

I Kokotín, osamocená vesnice poblíž Českého Krumlova v Jižních Čechách, svým názvem pravděpodobně odkazuje na staročeské slovo "kokot", což znamená kohout. I když se název může zdát směšný, ukazuje, jak se význam slov mění a získává nový kontext.

Řitka je satelitní obec Prahy, od níž je vzdálena čtyřiadvacet kilometrů jihozápadním směrem, původně známá jako Jägersdorf a později Lhota. Jméno Řitka vzniklo z původního příjmení podle Jana Řitky z Bezdědic, a zdrobněliny slova „řiť“. Z této obce se pořádá tzv. „gynekologický pochod“ z Řitky do Pičína.

Máme kozy rádi

Populární jsou u nás i vtipné varianty na „kozy“. Například obec Kozodírky jsou drobnou vesnicí v obci Libáň v okrese Jičín. Vesnice je osídlena jen několika staveními, má přibližně třicet adres a rozkládá se na "úctyhodných" 6,83 km2. A pak jsou tady Kozolupy, nacházející se v okrese Plzeň-sever. Jsou zajímavé nejen tím, že název evokuje spojení kozy s lupy, což je sice nereálné, ale přesto nás to zaujalo. Tato vesnice trvale obývá asi tisícovka starousedlíků, a její historie sahá až do roku 1186. Kostel svatého Štěpána a přilehlá kaple jsou mezi nejznámějšími a zároveň jedinými památkami.

Jak vidíte, v Čechách se skutečně fantazii meze nekladou. České vesnice s vtipnými názvy jsou toho důkazem. Pokud se chcete pobavit dalšími vtipnými názvy můžete v této unikátní mapě.

Zdroje: www.poznatsvet.cz, www.cestovinky.cz