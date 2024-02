Před devětašedesáti lety vznikla v srdci české kinematografie nadčasová klasika, která diváky uchvátila nápaditým příběhem a nezapomenutelnými postavami. Mezi mladými talenty vybranými pro toto filmové dobrodružství byl i Josef Lukáš.

Cesta do pravěku

Josef Lukáš ve filmu Cesta do pravěku ztvárnil roli vypravěče a deníkáře. Lukáš se narodil v roce 1939 v Protektorátu Čechy a Morava. Na svá dětská léta vzpomíná s láskou. Tehdy ho před chaosem druhé světové války chránila poklidná pražská domácnost.

Lukášova cesta k filmové hvězdě začala nečekaně, když na své škole upoutal pozornost filmařů hledajících nové mladé talenty. Netušil, že toto setkání povede k životní příležitosti spolupracovat s renomovaným režisérem Karlem Zemanem.

Lukáš, který byl spolu s dalšími třemi chlapci nakonec vybrán do hlavních rolí ve filmu, se vydal na cestu, která formovala jeho dospívání a zanechala nesmazatelnou stopu v české kinematografii. „Pro film Cesta do pravěku mě vybral pan Zeman. Byl to první film, kde použil živé herce, jinak pracoval s trikem a loutkami,“ uvedl Lukáš.

Pod Zemanovým vedením se mladí herci museli vypořádat s mnoha výzvami natáčení v terénu, od zamrzlých řek po husté lesy, a s pozoruhodnou autenticitou oživili prehistorickou krajinu. Film se natáčel 2 roky. „Začalo to v zimě roku 1953 a premiéra byla až v květnu roku 1955,“ upřesnil Lukáš.

Nejveselejší historka

Při úvahách o své roli vypravěče Lukáš pokorně přiznal, že rozhodnutí režiséra nadabovat jeho hlas plně respektoval. Režisér Zeman tak učinil z čistě uměleckých důvodů. Lukáš si váží vzpomínek na dobu strávenou na place a na kamarádství, které sdílel se svými hereckými kolegy.

Karel Zeman, trik – cesta do pravěku:

Zdroj: Youtube

„Jako na nejveselejší historku vzpomínám, když Toník spadl do velkého bahna v mamutí jámě, které se tam uměle udělalo. Vytáhli ho nahoru, všechno se muselo vyprat a usušit. Vzápětí se dělal další záběr, jak pračlověk leze s oštěpem po břehu,“ vzpomíná Lukáš.

A dodává: „Vztahy mezi námi se utvářely postupně a řídily se hlavně hierarchií, kdo byl jak starý, a kdo bude tudíž koho poslouchat v partě. Bylo to celé jedna velká sranda.“

Kromě krátké herecké kariéry našel Lukáš naplnění v rodinném životě a veřejné službě, v pozdějších letech působil jako starosta. I přes odstup času zůstává jeho vztah k filmu Cesta do pravěku silný a příležitostná setkání a pocty udržují ducha filmu při životě.

Herci se od natáčení setkali až po 50 letech. V roce 2005 se potkali v Lucerně při předávání Českých lvů. V roce 2010 se společně sešli na festivale ve Zlíně, který byl věnovaný 100 letům narození Karla Zemana.

Společně pak byli i v jeho rodišti v Ostroměři. Ačkoliv je dnes Lukáš již v důchodu, zůstává stále aktivním a spokojeným pánem. Opatruje vzpomínky na mládí a nachází útěchu v trvalém odkazu filmu Cesta do pravěku a v tom, že stále působí na diváky všech věkových kategorií.

V neustále se měnícím světě je Josef Lukáš svědectvím o přetrvávajícím kouzlu české kinematografie. I s odstupem let zůstává jeho role ceněnou kapitolou v análech českého filmu, nadčasovou připomínkou bezbřehé představivosti a neutuchajícího ducha mládí.

Josef Lukáš:

close info Youtube zoom_in Josef Lukáš dnes

Zdroje: www.csfd.cz, rychnovsky.denik.cz, www.csfd.cz