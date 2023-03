Na obrazech starých mistrů, na skalních malbách i egyptských hieroglyfech – všude se občas nepochopitelně vyskytlo něco, co vypadá jako technologická vymoženost. Laptop, mobilní telefon nebo něco zcela nadpozemského. Nyní byl předmět ve tvaru mobilního telefonu objeven i ve filmu Charlieho Chaplina.

Film Charlieho Chaplina z roku 1928 s názvem Cirkus ukazuje něco velmi podivného. Podle konspiračních teoretiků se v něm objevuje důkaz toho, že cestování v čase je skutečné. V jedné ze scén se totiž v pozadí objeví žena, která drží něco jako mobilní telefon.

Tyto scény již známe, většinou se však později ukázalo, že se jedná o modlitební knížku, předmět denní hygieny nebo něco podobného. U tohoto filmu se však lidé skutečně přou. Pojďme se na spor podívat z blízka.

Co je to za Cirkus!

Černobílý snímek této domnělé cestovatelky časem ukazuje ženu v černém cylindru a bílých rukavicích. Jen tak se prochází v pozadí scény a v ruce drží mobil. Vypadá to jako scéna z dnešního světa, kdy na každém kroku vidíte někoho s telefonem v ruce. Jenže Chaplinův film je z roku 1928, tedy dávno před érou skříňkových mobilů anebo dokonce dnešních technologií a malých chytrých telefonů.

Ruční mobilní telefony se objevily v běžném životě až v 80. letech 20.století, což je až půl století po tom, co byl Cirkus natočený.

Skandální odhalení již v roce 2010

Ač se video a fotografie se záběrem z filmu staly populární až letos, pravdou je, že si ženy s mobilem všiml irský filmař George Clarke již v roce 2010. Dokazuje to i jeho krátké video na platformě Youtube. Již v té době jeho převratné video získalo skoro sedm milionů zhlédnutí.

„Když se na ženu pozorně podíváte, mluví na tenkém černém zařízení, které drží u ucha. Pokud si také všimnete, že klouby prstů jsou ohnuté do plochého tvaru telefonu. Telefon je přiložený k uchu. Není to ušní trumpeta. Není to AM/FM rádio, zřejmě proto, že je z roku 1928. Z technického hlediska není nic, co by vysvětlovalo, [co] má v ruce... Je jasné, že mluví. Mluví sama za sebe. Mluví do toho přístroje," říká Clarke, jak se můžete sami přesvědčit zde:

Video navíc kontroverzní dámu hovořící do mobilu několikrát vrací.

Názory z lidu

Hned poté, co Clarke video na Youtube zveřejnil, začaly se objevovat názory zejména zastánců konspiračních teorií. Ti střízlivější tvrdili, že si žena jen stíní oči před sluncem, zacpává ucho, škrábe se na obličeji nebo mne krempu klobouku.

Nejblíže pravdě se ale přiblížil deník Daily News, který prozradil, že žena si zřejmě upravuje naslouchátko v uchu. To totiž, na rozdíl od mobilního telefonu, v té době již existovalo, jeho objev se datuje právě do 20. let 20. století, což přesně odpovídá natáčení Chaplinova filmu.

Již v roce 1924 si strojírenský konglomerát Siemens podal patent na kompaktní, kapesní zařízení s uhlíkovým mikrofonem a zesilovačem vhodné pro kapesní přístroje. Do roku 1929 vyrobila společnost Siemens několik různých výrobků, které napomáhaly slyšení.

I přesto si ale někteří zarytí fanoušci cestování časem nedali říct, a ještě i záběry z roku 1938 podpořily teorii, že "cestování v čase je skutečné".

Babička s mobilem

Definitivní rozuzlení celé přestřelce neudělala ale velmi věrohodná teorie s naslouchátkem, ale až rok 1938. Tehdy se totiž jeden z náhodných diváků ozval, že ona žena vyčnívající z davu je ve skutečnosti jeho prababička, která skutečně drží v ruce mobilní telefon.

Onen uživatel platformy YouTube, s přezdívkou Planetcheck, uvedl, že se jedná o experimentální bezdrátový telefon, který vyvinul průmyslový gigant Dupont ve své továrně v Leominsteru ve státě Massachusetts. A dodal:

„Paní, kterou vidíte, je moje prababička Gertrude Jonesová. Bylo jí sedmnáct let. Ptal jsem se jí na toto video a ona si ho pamatuje zcela jasně. Říkala, že Dupont měl v továrně oddělení telefonní komunikace. Experimentovali s bezdrátovými telefony. Gertruda a pět dalších žen dostaly tyto bezdrátové telefony, aby je týden testovaly. Gertruda mluví s jedním z vědců, který drží v ruce další bezdrátový telefon a který je napravo od ní, když prochází kolem."

Takže: Je to venku! Prababička byla tedy skutečně obrazně vlastně cestovatelka časem! Dalece předešla svou dobu. I tato teorie je však velmi nepravděpodobná. My bychom se přikláněli spíše k té, že video, na kterém se žena „s mobilem“ objevuje, je z hollywoodské premiéry filmu Cirkus v Graumanově čínském divadle. Premiéry na tomto místě byly a stále jsou velmi nóbl záležitostí a žena v klipu s cylindrem a dlouhým, zřejmě kožešinovým kabátem si určitě mohla nejnovější vychytávky dovolit!

