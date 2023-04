Internet obletěl obrázek z mistrovství světa z 60. let minulého století, který údajně dokazuje, že cestování časem je skutečné. Dobová fotografie vyvolala senzaci. Proč? Podívejte se na ni a řekněte nám, co drží muž v popředí v ruce.

Koncept cestování v čase lidstvo fascinuje už dlouho a inspiroval nespočet fiktivních děl a spekulací. Díky nedávnému vývoji technologií a cestovního ruchu se však myšlenka cestování časem stala hmatatelnější než kdykoli předtím. Do jednoho „případu“ je zapleteno dokonce i Československo.

Podívejte se třeba na tyto "příklady cestování časem":

Prohráli jsme, ale jsme stále „in“

V roce 1962 získala brazilská fotbalová reprezentace v chilském Santiagu svůj druhý titul mistra světa, když ve finále porazila Československo. Nebylo to však jen vítězství, které se dostalo na titulní stránky novin. Fotografie pořízená během zápasu způsobila senzaci a v průběhu let vyvolala řadu teorií a spekulací. Na snímku je zachycený brazilský tým, který oslavuje své vítězství, ale v popředí je vidět muž, který drží předmět, který jako by nebyl na svém místě a v čase.

Zásah technologie o několik desítek let zpět?

Dotyčný snímek, který lze nalézt na Wikimedia Commons, zobrazuje brazilskou fotbalovou legendu Garrinchu, kterého po zápase nesou na ramenou jeho spoluhráči. V popředí je vidět muž, který drží obdélníkový předmět, jenž vypadá jako digitální fotoaparát nebo chytrý telefon. Muž má na sobě moderní oblečení a vypadá to, že fotografuje nebo nahrává oslavu.

Fotografie vyvolala rozruch mezi příznivci konspiračních teorií, kteří se domnívají, že muž je cestovatel v čase, který se nějakým způsobem dostal zpět do roku 1962. Jiní se domnívají, že předmět vůbec není fotoaparát, ale něco úplně jiného, například tranzistorové rádio nebo pouzdro na cigarety.

Navzdory různým teoriím a spekulacím zůstává skutečná identita muže a předmětu, který drží, neznámá. Někteří naznačují, že fotografie byla nějakým způsobem zfalšovaná nebo zmanipulovaná, zatímco jiní se domnívají, že jde o pravou fotografii pořízenou v době zápasu.

Cestování časem láká

Debata o fotografii trvá již několik let a mnoho lidí stále přemýšlí, co by mohl být předmět v mužově ruce. Dosud samozřejmě neexistuje žádný konkrétní důkaz, který by naznačoval, že fotografie je důkazem cestování v čase nebo jiného nadpřirozeného jevu.

Zřejmě tedy žádné další potvrzení toho, že lze cestovat mezi minulostí a budoucností. Myšlenka cestování časem stále přitahuje představivost lidí na celém světě. Ať už prostřednictvím historické turistiky nebo zážitků ve virtuální realitě, cestovatelé stále častěji hledají způsoby, jak prozkoumat minulost a získat hlubší porozumění pro svět kolem sebe.

