A máme zde další fotku, která zmátla internet. Tentokrát je z pláže. Zdánlivě nevinná plážová fotografie ze 40. let minulého století rozpoutala na internetu vášnivou debatu a vyvolala dohady o cestování v čase. Vidíte na ní něco divného?

Snímek pořízený v Cornwallu v září 1943 zachycuje rodiny užívající si den na pláži během druhé světové války. Mezi opalujícími se lidmi však upoutal pozornost ostražitých uživatelů internetu muž v hnědém obleku.

close info Zdroj: Popperfoto Creative, CC 2,5 zoom_in Co je na tomto muži divného?

Co dělá muž v hnědém obleku?

Na fotografii muž vypadá, že stojí a upřeně se dívá na předmět v ruce - předmět nápadně podobný modernímu smartphonu. Tato záhadná postava, přezdívaná "cestovatel v čase posílající textové zprávy", rozdělila názory. Někteří vehementně tvrdí, že tento anachronický výjev nabízí nezpochybnitelný důkaz o cestování v čase, zatímco skeptici trvají na tom, že si pouze balí cigaretu.

Podivný snímek pořízený na pláži Towan v Newquay vyvolal na internetu vlnu spekulací. Komentující se podivovali nad mužovým zdánlivě nemístným gadgetem, přičemž jeden člověk zvolal: "... zdá se mi to, nebo si ten chlap kontroluje telefon... ve 40. letech 20. století?". Jiný si rýpl: "Je vidět, jak moc se změnilo plážové oblečení! Sako, kravata a klobouk?"

Zatímco někteří zůstali přesvědčeni, že muž je turista cestující v čase, jiní tuto myšlenku odmítli, přičemž jeden uživatel uvedl: "Myslím, že si ten chlapík balí cigaretu!"

Tato debata je ozvěnou nedávných případů, kdy historické fotografie podnítily teorie o cestování v čase.

Podobných fotografií je více…

Nedávno se objevil klip z roku 1938, na němž jsou zachyceni lidé jdoucí směrem ke kameře. Zdálo se, že jedna mladá žena na videu drží u hlavy cosi tmavého o velikosti ruky, co připomíná moderní mobilní telefon. Nadšenci do cestování v čase se na to vrhli a naznačili, že měla mobilní telefon v době, kdy taková technologie chyběla.

Navzdory vášnivým diskusím zůstávají tyto záhady nevyřešené, a tak nám zůstávají zajímavé pohledy do minulosti a podivuhodná schopnost některých obrazů podněcovat představivost. Až se tedy příště budete probírat starým rodinným albem, dávejte pozor na nečekané návštěvníky z budoucnosti - nikdy nevíte, kdo se může objevit!

Zdroje: www.mirror.co.uk, www.dailyrecord.co.uk, www.edinburghlive.co.uk