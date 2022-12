Během druhé světové války se stala spousta zlých věcí. Došlo ale také k zachycení nejrůznějších záhad. Jednu z nich pak zachytila fotografie z roku 1940, která na internetu vyvolala šílenství. Identifikujete předmět, co drží muž v ruce?

Některé věci nás zkrátka nikdy nepřestanou překvapovat a ne všechno jsme schopni si logicky vysvětlit.

Fotografie z roku 1940 vyvolala na internetu šílenství

Šlo o muže, který v ruce drží jakýsi podivný předmět. Což by asi nebylo nic tak zvláštního, pokud by se jemu podobné předměty nezačaly vyrábět až desítky let poté, co byla záhadná fotografie pořízena. Tušíte, o co šlo?

Opět tak vyvstaly spekulace, zda se někomu konečně podařilo cestovat časem a přenést se z dnešní doby do poměrně vzdálené historie. Navíc do období druhé světové války, kdy byl naprostý nedostatek všeho, natož aby byly k sehnání jakékoliv vymoženosti.

Za druhé světové války byl všude kolem vidět hlad, bída a utrpení. Ti, co se mohli bez okolků svobodně pohybovat, pak bezúhonně brouzdali městem. Nebylo tedy nic divného potkat na rohu rušné ulice muže, který byl elegantně oblečen nebo ženu, která se zamyšleně vracela domů z nákupu, na který dostala přídělové lístky.

Spatřit však něco, co do dané doby jistě nepatřilo, navíc na Islandu, je poněkud matoucí. A tak se milovnící spekulací pustili do práce, aby našli pravou příčinu toho, co uviděli na fotografii z roku 1940.

Kreativitě se meze skutečně nekladly. Někteří nadšenci tak přišli s teorií, že právě Island mohl být místem, kde se cestování časem skutečně podařilo. Ba co víc, v době, ve které to nikdo nepředpokládal, a ve které by to každému hodně pomohlo. Sebrat se a zmizet kamsi do neznáma. Nebo naopak přivítat někoho, kdo by pak o tom podal přímé důkazy.

Identifikujete předmět, co drží muž v ruce?

Snímek zachycuje dav místních obyvatel spolu s americkými vojáky. Ti všichni spolu kráčeli po chodníku zaplněném zvědavými přihlížejícími. Psal se rok 1940, kdy se podařilo v hlavním městě Islandu, Reykjavíku, zachytit něco, nad čím řada z nás nevěřícně kroutí hlavou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kdekdo by řekl, že to budou právě američtí vojáci, kdo upoutá na první dobrou naši pozornost. Bohužel to předčilo ještě něco mnohem lepšího.

Byl to obyčejný muž oblečený v lehkém trenčkotu, ledabyle se opírající o výlohu jednoho z místních obchodů. Poměrně záhadná postava, kterou se podařilo zachytit přímo hledící do hledáčku fotoaparátu, ale drží v ruce u svého ucha mobilní telefon. "Jedna věc, která na tomto krásném snímku upoutá pozornost, je... uprostřed obrázku se sklání muž, který používá GSM, tedy globální systém mobilní komunikace, " uvedl Kristjan Hoffmann, který starou fotku objevil.

