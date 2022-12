Je třeba si uvědomit, že cestování v čase je stále pouhá science fiction a zatím nebyla prokázána jeho skutečná existence. Lidé, kteří tvrdí, že mohou cestovat v čase nebo že vědí o budoucích událostech, obvykle nejsou důvěryhodní a jejich tvrzení by se měla brát s velkou rezervou.

Fenomén cestování v čase je hypotetický proces, který by umožnil přesunout se do minulosti nebo budoucnosti. Cestování v čase je často zobrazováno v science fiction, ale vědci a filozofové se s ním zabývají již po staletí.

Existuje několik teorií, které nabízejí různé způsoby, jak by mohlo cestování v čase teoreticky fungovat. Například teorie relativity od Alberta Einsteina naznačuje, že čas může být ovlivňován rychlostí, gravitací a energií. To by mohlo teoreticky umožnit přesun do minulosti nebo budoucnosti pomocí některého z těchto faktorů.

I přesto jsou tací, kteří tvrdí, že je pro ně cestování v čase možné.

Azawové – podzemní druh lidí

Jedním z těchto cestovatelů v čase je i TikToker, který si říká @timevoyaging. Ten tvrdí, že lidstvo dělí jen jeden rok od objevení nepřátelského druhu. Podle něj na Zemi brzy dojde k významnému objevu nepřátelského druhu.

Tento cestovatel v čase tvrdí, že je z roku 2906. Ví proto o existenci tohoto zvláštního druhu v podzemí. Tito “lidé” se nazývají Azawa a jsou ukryti hluboko pod zemí a jsou zodpovědní za některé z největších katastrof na Zemi. Stojí podle cestovatele například i za únosy letadel 11. září 2001. Přestože odborníci a zpravodajské služby by zřejmě zpochybnili tvrzení, že za útoky je zodpovědný tajný druh, cestovatel v čase si je jist.

A na své jistotě staví i další hypotézu, že brzy bude objeven další svět uvnitř Země. I ten obývají Azawové, tedy tvorové podobní "lidem", kteří žijí v paralelním světě.

Co se stane 13. ledna?

Stačí si jen chvilku počkat. Podle tvrzení TikTokera totiž "13. ledna 2023 někdo, kdo zkoumá hluboké podzemní jeskyně, najde obří poklop. Tento poklop vede do jiného světa známého jako 'Azawa', kde je vše nové - druhy, tekutiny, vzduch atd.... 'Lidé' z Azawy jsou velmi nepřátelští a způsobují mnoho problémů, jako například 11. září a další."

Pravděpodobnějším vyvrácením divokých tvrzení je, že cestování v čase, kdy lidé poskakují ve speciálním stroji, je podle vědy nemožné.

Tajemní Azawové nebyli až do dnešního dne zmíněni v žádné seriózní vědecké publikaci nebo v důvěryhodném zdroji. Zdá se, že se jedná o vymyšlený druh, který se objevil v nějakém virálním videu nebo meme, ale nemá žádný skutečný základ ve skutečnosti. Je třeba se vyvarovat šíření těchto druhů informací a místo toho se spoléhat na ověřené a seriózní zdroje. Na video o cestovatelích v čase se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

V neposlední řadě mějte na paměti, že cestování v čase je stále pouze hypotetické a že neexistuje žádný důkaz, že by bylo možné. Vědci a filozofové se s tímto tématem stále zabývají a diskutují o možnostech a důsledcích cestování v čase, ale zatím nebyly nalezeny žádné konkrétní způsoby, jak by se to mohlo uskutečnit.

Zdroje: www.mirror.co.uk, cs.m.wikipedia.org/wiki/Cestovani_v_case, www.tiktok.com