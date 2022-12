„Věřte nebo nevěřte. Přišel jsem z roku 2198,” tvrdí uživatel sociální sítě TikTok s přezdívkou Timetravelexplorer. Ve dvanácti videích představuje svět budoucnosti. Co nás podle něj čeká?

Má hlas jako filmový herec, používá veřejně přístupná videa z databází a slaví obrovský úspěch. Nikdo netuší, kdo za projektem stojí. Svými predikcemi ale šokuje celý svět.

„V roce 2032 budou všechna auta na cestách elektrická a o tři roky později skupina vědců objeví nový živočišný druh, který naši planetu nenávratně poškodí,” tvrdil ve svém prvním videu. Druhé věští události, jež mají proběhnout v roce 2022. „Vědci najdou v DNA žraloků stopy lidského genomu. 20 % pracovních míst bude patřit robotům. Ti budou také běžně vytvářet hudbu,” upozorňuje v dramatickém příspěvku.

Cestovatel v čase

Zpětné vyhodnocení ale ukazuje, že se cestovatel v čase moc netrefil. Analýza žraločí DNA žádné fragmenty lidského genomu neobjevila. Roboti sice obsadí řadu pracovních míst, jenž nyní zastávají lidé, podle odhadů to bude až kolem roku 2030. Algoritmy umělé inteligence sice již hudbu tvoří, podle odborníků jsou ale slyšet rozdíly.

Další video se zaměřuje na širší časový úsek. „Co se stane do roku 2100?” ptá se autor. „Už za čtrnáct let bude na Měsíci objeven nový druh připomínající mimozemšťany a Mars osídlí první obyvatelé. Do roku 2048 bude většina rostlin zničena. Milovníci psích kamarádů se ale mohou těšit na šestnáct nových plemen."

V podobném duchu vypadají i další věštby. Za tři roky se nám prý konečně představí bytosti z vesmíru, za rok přemístí New York Sochu svobody neznámo kam. V roce 2043 bude dokonce Evropa patřit naším nejbližším sousedům - Slovákům.

Mýtický tvor

Jedno z nejúspěšnějších videí, které má více než padesát tisíc shlédnutí, hovoří o tom, že v roce 2044 lidé zjistí, že oceány jsou ještě hlubší. Tyto temné prostory prý obývá tajemný tvor z dětských mýtů.

Zdroj: Youtube

Účet kontroverzního cestovatele v čase není na sociální síti TikTok jediný. Stále se objevují noví samozvaní věštci, již tvrdí, že umí nahlédnout do budoucnosti nebo ji dokonce fyzicky navštěvují. Většina z nich je ale nahlášena za šíření poplašných zpráv a jejich stránka je smazána.

