Představa cestování v čase upoutá vždy naši pozornost. Možnost navštívit historické události nebo změnit běh dějin je již po desetiletí základním prvkem science fiction. Co když je ale fikce skutečná? Fotografie z 2. světové války rozpoutala na internetu paniku.

Cestování časem?

Skutečně by mohlo jít o víc, než o pouhou fikci? Pochybnosti o tom, jak to s cestováním v čase je, vyvolala nedávno objevená fotografie. Rychle se stala virální senzací. Pokud to, co na ní vidíme, je pravda, cestování v čase může být víc než jen výplod hollywoodské fantazie.

Historická fotografie pořízená v roce 1943 v Reykjavíku na Islandu spatřila světlo světa dlouhé dekády po svém vytvoření. Objevila se v roce 2016. Jakmile se na ni pozorně zadíváte, zaujme vás záhadná postava v pozadí, která podle všeho drží něco, co připomíná moderní mobilní telefon.

To by jistě nebylo nic zarážejícího, pokud by nepředcházela vynálezu mobilních telefonů přesně o 30 let.

Záhadná osoba na fotografii vyniká nejen svým "zařízením", ale také tím, že jako jediná navazuje přímý oční kontakt s fotoaparátem. Ani oblečení muže není zcela dobové.

Právě to některé nadšence konspiračních teorií vedlo ke spekulacím, že se jedná o skutečný případ cestování v čase, které se kdy podařilo zachytit.

Rozpoutala paniku

Ačkoli je podle některých "znalců" náročné přesně rozeznat, co osoba drží u hlavy, tvůrci konspiračních teorií mají jasno.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle nich jde zcela jistě o člověka, který časem cestoval. Tyto spekulace spolu s fotografií rozpoutaly nemalou paniku. Není to však poprvé, co se na internetu podobný snímek objevil. Již v roce 2012 se objevilo video z roku 1938, na němž žena drží u ucha zařízení připomínající mobilní telefon.

Aby byl příběh ještě zajímavější, vnuk této ženy tvrdil, že pracovala v továrně na výrobu telefonů a ten den dostala prototyp bezdrátového zařízení. Nicméně pravost této výpovědi zůstává neověřená a ponechává prostor pro spekulace.

David Mikkelson, zakladatel webové stránky Snopes, která prověřuje nejrůznější virální konspirace, je k celé fotografii poměrně skeptický. „Jde o historický záznam s velmi špatným rozlišením. Tvrdit tedy, že na snímku je osoba, která cestovala časem, mi přijde poněkud přehnané," uvedl Mikkelson.

Jak to tedy skutečně bylo, se můžeme jen domnívat. Všemožné spekulace a představivost však zanechávají v mnohých z nás celou řadu otázek, na které nelze jednoznačně odpovědět.

Zdroje: www.mirror.co.uk, nypost.com, www.dailystar.co.uk