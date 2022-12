Chloe se posadila do pohodlného křesla a upravila si vlasy. Profesor ji na hlavu nasadil kovovou přilbu a na ruce a nohy lesklé náramky. „Hotovo. Nebojíš se?" zeptal se mladé ženy. Ta se na něj usmála. „Už jsme do budoucnosti pár lidí poslali. Chci to zkusit na vlastní kůži,” řekla odhodlaně.

Dnes je už dámou v pokročilejším věku. Stále však na svůj neobvyklý zážitek vzpomíná. Psal se rok 1965, kdy jako čerstvá absolventka nastoupila do Finské národní vědecké laboratoře na pozici ekonomky. Zároveň pracovala jako asistentka profesora Petera Moedofa. Společně prý poslali do budoucnosti desítky jednotlivců.

Chloe popisuje, že stroj času se nacházel v podzemním tunelu, kde byly i jiné místnosti, v nichž se prováděly různé vojenské experimenty. Člověk, který ho obsluhoval, nejdřív cestovateli nasadil speciální pomůcky, pak zadal datum v budoucnosti a vygeneroval kód.

Cestovatelka v čase Chloe

3. srpna roku 1966 se rozhodla, že stroj sama vyzkouší. Ocitla se tak v roce 6000 našeho letopočtu. Kolem sebe viděla létající auta a město plné zeleně a květin. Mezi stromy vykukovaly mrakodrapy vyrobené z podivných materiálů, jenž se kovově leskly. Na jejich střechách byly solární panely. Nikde nebyl cítil benzín ani plyn.

Když procházela ulicemi, kolem ní běhaly lišky a kočky. Na houpačkách dětských hřišť leželi hadi. „Když jsem šla kolem jednoho domu, neodolala jsem a utrhla jsem si zvláštně vyhlížející rostlinu,” přiznává se. „I po těch letech stále kvete. Je to důkaz, že si nevymýšlím,” říká.

Květina se prý jmenuje Roklorulo a rostla před milionem let. Vědci budoucnosti ji ale znovu probudili k životu, stejně jako dinosaury. „Ti byli naklonováni již v roce 4529. Žili nejen v zoologických zahradách, ale také v džunglích a safari.”

Svět v budoucnosti

Chloe popsala, že na své procházce dorazila ke krásnému jezeru. Neplavali v něm lidé, ale neandrtálci. Zástupci slepé vývojové větve, kteří vymřeli asi před 30 tisíci lety. Když ji prý spatřili, vykřikli něco ve svém vlastním jazyce a utekli.

Zdroj: Youtube

Žena dále ve videu tvrdí, že v roce 2300 již nebudou existovat policisté ani detektivové. Lidem se po narození vloží čip do oka. Ten odhalí zločin ihned, jak k němu dojde.

