Lid z oblaků: Ve výšce 3000 m postavil kolosální stavby. Dnes to nechápeme

Sargofágy Chachapoya

Před Machu Picchu byl Kuelap, horská citadela Chachapoya. Ačkoli byli Inkové nakonec poražení neštovicemi, kultura Bojovníků z mraků si přece jen našla způsob, jak žít v severním Peru dál.

Chachapoya znamená Bojovníci mraků. Tyto obyvatele andské kultury v severním Peru popsal španělský conquistador a kronikář Pedro Cieza de Léon v 16. století: "Inkové byli "nejbělejší a nejkrásnější ze všech lidí, které jsem viděl, a jejich ženy byly tak krásné, že si mnohé z nich pro svou jemnost zasloužily, aby se staly manželkami Inků a aby byly také odvedeny do Chrámu slunce".

Chachapoya, lid z oblaků

Chachapoya byla záhadná etnická skupina "lidí z mraků", která žila asi šest století před příchodem Inků. Nebýt náhodného objevu jejich horské citadely Kuelap místním soudcem, který se v roce 1843 vydal na túru po horách, možná by se tento tajemný svět Chachapoya ztratil v mlze času.

Soudce Juan Crisóstomo Nieto narazil na něco stejně zajímavého a podle některých i důležitého jako Machu Picchu. Kuelap, třikrát starší než incká pevnost a nejstarší kamenné město v předkolumbovské Americe, je doslova monumentální. O to víc, když si uvědomíme, že na stavbu více než 520 budov bylo použito třikrát více kamene než na Velkou pyramidu v Egyptě. Ve skutečnosti asi 40 milionů krychlových stop kamene. Je zřejmé, že šlo o významný národ, a proto je jeho úpadek do relativního zapomnění - tedy až donedávna - o to záhadnější.

Kolosální stavby 3000 m nad mořem

Některé odpovědi poskytuje zeměpis. Citadela se nachází ve výšce přibližně 3 000 metrů nad mořem v tropických deštných pralesích na východních svazích And. Taková poloha znamenala, že Chachapoya a jejich starobylá pevnost dost možná zůstaly skutečně skryté, dokud na ně nenarazil zvědavý soudce.

Od té doby, a zejména v roce 2006, nám další archeologické objevy prozradily o těchto tajemných lidech o něco více.

Stejně jako Inkové, ani Chachapoya po sobě nezanechali žádné doklady o psaném jazyce, a tak jsme se museli spolehnout na archeologii, která nám otevřela dveře do jejich světa. Jedním z těchto objevů bylo podzemní pohřebiště nalezené hluboko v jeskyni, které obsahovalo pět mumifikovaných ostatků Chachapoya. Dva z nich dva měli zcela neporušenou kůži a vlasy. Objev těchto mumií ověřil nejen výšku a typ kůže "lidí z mraků", ale také nás poučil o jejich stále složitějším rasovém složení. Zdá se, že Pedro Cieza de León měl pravdu, když tvrdil, že byli světlé pleti, vyšší než španělští conquistadoři a světlovlasí. Místo jejich původu však zůstává záhadou.

V roce 1470 byli poraženi Inky a v roce 1535 uzavřeli spojenectví se Španěly, kteří byli ohromeni jejich bojovými schopnostmi a odhodláním získat zpět ztracená území od Inků. Toto spojenectví vedlo k novému a smrtelnému nepříteli - neštovicím.

Chachapoya však stále bdí nad zemí, které kdysi vládli. Ve výšce téměř 8400 stop nad roklemi, které protínají krajinu, se tyčí kamenné postavy označované jako sarkofágy. Pohřební hrobky, vysoké až 8 stop, patří bojovníkům z mraků, strážcům tohoto zvláštního a tajemného místa. Cesta tam je nyní mnohem snazší než v době jejich nalezení.

