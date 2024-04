„Když máš v chalupě orchestrión, nevadí že do ní fičí…“ Více není třeba dodávat. Málokterý seriál má u nás tolik fanoušků a je považován za skutečný klenot české televizní zábavy, jako právě legendární Chalupáři. Kolik herci ve své době za nesmrtelné role brali?

Seriál Chalupáři má v naší historii zcela specifické místo. Historky, denní starosti, a hlavně humorné příběhy s napětím sledovali snad všichni a není člověka, kdo by se při vyslovení názvu seriálu nepousmál.

Veselé příhody ze života městského člověka na venkovské chalupě přilákaly před televizní obrazovky miliony diváků. A rádi se na ně podíváme i dnes.

Kromě vtipného scénáře a kvalitní režie byl úspěch seriálu dán v první řadě herecké výkony. Sešla se v něm totiž skutečná herecká esa. Jaké asi byly jejich honoráře za pro mnohé životní role?

Vladimír Menšík – miláček s nejvyšším honorářem

Vladimír Menšík je nesporně jedním z našich nejslavnějších a nejlepších herců vůbec. Jeho talent zahrát jakoukoli roli, vážnou i komickou, je nesmrtelný, ještě více se ale do pamětí lidí vepsaly jeho historky ze života.

Byl naprosto dokonalý vypravěč a silvestrovská show, jíž zdobilo jeho jméno, byla jednoznačnou zárukou vysoké sledovanosti.

Jeho talent byl ale také náležitě oceněn. I v seriálu Chalupáři si za svou jedinečnou roli řidiče Tondy Čiháka Vladimír Menšík odnesl honorář ve výši 108 000 Kčs. Ač by to dnes za takovou roli bylo málo, ve své době to byly neskutečné peníze.

Byla to však suma odpovídající talentu a popularitě tohoto skvělého komika, který se navzdory menšímu objemu svých scén stal jednou z největších hvězd seriálu. Jeho schopnost dodat každé scéně šmrnc humoru byla nenahraditelná a honorář tak odrážel i jeho schopnost být magnetem pro diváky.

Josef Kemr a Jiří Sovák – hlavní duo s honorářem sedmdesáti tisíci

Menšík přitom nebyl v seriálu hlavní postavou. Tou bylo právě chalupářské duo ve ztvárnění

dvojice Josef Kemr a Jiří Sovák.

Tato dvě herecká esa vtiskla nezapomenutelné tváře postavám Bohouše Císaře a Evžena Humla. Ale jejich honorář byl menší než Menšíkův - za své herecké výkony si vydělali „jen“ 70 000 Kčs.

I když se jednalo o částku nižší ve srovnání s Menšíkovým honorářem, nebyla v té době zanedbatelná a odpovídala jejich popularitě a náročnosti jejich rolí.

Sovákova přirozená autorita a Kemrovo neotřelé ztvárnění skromného muže z venkova společně vytvořily atmosféru, která Chalupáře posunula mezi legendy českého seriálového nebe.

Gabriela Vránová – dáma se stále důstojným honorářem

Gabriela Vránová, která ztvárnila vedlejší, ale rovněž památnou roli, si odnesla za své umělecké úsilí částku 12 000 Kčs. Byť byl tento honorář výrazně nižší než u jejích hereckých kolegů, respektoval tehdejší cenové relace a rozhodně nebyl běžný a neodpovídal „normálním průměrným platům“. Samozřejmě je velmi převyšoval.

close info ČSFD / Česká televize zoom_in Jiří Sovák a Josef Kemr v seriálu Chalupáři ztvárnili hlavní role. Přesto jejich honorář byl menší než Menšíkův.

Celkový rozpočet Chalupářů

Celý seriál Chalupáři byl pak natočen s rozpočtem přesahujícím 12 milionů korun československých, což bylo v té době částkou značně vysokou.

Vzhledem k obrovskému úspěchu, který však seriál sklízel, a stále sklízí i po desetiletích, se investice vyplatila. Chalupáři jsou i dnes synonymem kvalitní české televizní produkce.

A i když jsou honoráře zajímavým ukazatelem úspěchu a pro herce formu ocenění jejich práce, skutečnou hodnotou seriálu Chalupáři je právě jedinečná atmosféra seriálu a humor, který zejména herci v hlavních rolích přinesli do našich obývacích pokojů.

Ať už byly jejich odměny vysoké či skromnější, jejich výkony jsou dodnes památné a přilákají k obrazovkách lidi i dnes.

Herci se samozřejmě s během času měnili, jak vidíte i v tomto videu. Dnes z nich už téměř nikdo, kromě Jiřinky Bohdalové, z těch starších nežije:

