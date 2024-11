Externí autor 9. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Chantal Poullain, oblíbená česko-francouzská herečka, se potýká s týmiž starostmi, jako většina z nás. Jak trávit čas s rodinou, jak zvládnout stres – a jak si zajistit důchod.

Chantaliny životní cesty

Chantal pochází z Marseille, divadelní herectví vystudovala v Ženevě, dál studovala v Anglii a hrála ve filmech ve Francii a Švýcarsku. To je slušná dávka světoběžnictví.

Chystala se vyrazit do New Yorku, aby se zdokonalila v tanci a pohybovém divadle. Ještě předtím ale v Ženevě potkala českého herce Bolka Polívku a byla to láska na první pohled. Takže místo do Ameriky vyrazila do tehdejšího Československa, do Brna. Člověk si říká, jestli jí to i později přišlo jako dobrý nápad, obzvlášť, když se s Bolkem nakonec rozvedli.

„Ale víte co? Nikdy toho nebudu litovat,“ vypráví v jednom ze svých interview. „V životě můžu litovat některých věcí, třeba rozvodu, což je asi normální. Nemyslím si, že když se někdo rozvede, tak toho nelituje. Ale kdybych se měla rozhodnout znovu, kde a jak prožiju svůj život, tak to udělám stejně. Život v komunistickém Československu pro mne byl velkou zkušeností a školou života.“

Chantal ve svém životě rozhodně nezahálela. Naučila se česky, i když jí zůstal roztomilý přízvuk. Naučit se obsáhlý scénář zpaměti ji pochopitelně dá víc práce než rodilým českým hercům. Prolomila ale handicap a podařilo se jí uspět.

Vidět ji můžeme v filmech Kopytem sem, kopytem tam, Hrad z písku, Král Ubu a řadě dalších. Zároveň hrála v divadle, především právě s Bolkem v inscenaci Šašek a královna, která byla také zfilmována. Čerstvě si letos zahrála třeba v seriálu Jedna rodina.

K jejím zásluhám patří provoz nadace Archa Chantal pro zlepšení podmínek dětí v nemocnicích. Získala i Řád česné legie za sblížení Česka s Francií.

Nikdo o ní nemůže říct, že by se oddávala lenosti.

Strasti a otřesy

Dvakrát vyhrála boj nad rakovinou. V druhém případě hned po ozařování šla zpátky do práce, do divadla, kde hrála Šest tanečních hodin v šesti týdnech – kde její postava trpěla tou samou chorobou.

„Bojovala jsem, protože rakovina byla můj protivník, ale nechtěla jsem zůstat doma, myslet na to, že jsem nemocná, a trpět,“ popisuje.

S Bolkem Polívkou má syna Vladimíra a s oběma si udržuje pěkné vztahy. Naučila se dělat český bramborový salát a připravuje ho obvykle na Vánoce, které se svými blízkými dál tráví. Navzdory tomu, že její manželství nebylo na celý život, jak věřila, tak se s Bolkem neodcizili.

„Nemohu se upamatovat úplně přesně, proč jsme se rozešli, ale odborně se tomu důvodu říká dvoukariérové manželství,“ komentuje situaci. Podruhé už se nevdala.

Nikdo nemládne

Chantal se narodila se v roce 1956. Je aktivní a duchem stále mladá, dlouho neřešila záležitosti jako důchod. Pak ji její účetní upozornila, že by možná měla. Chantal je rozvedená, vlastně cizinka a většinu života pracovala jako herečka vlastně na volné noze – tak se společně vydaly na úřad ověřit, jak vypadá její nárok na důchod.

Herečka sama popisuje, jak se úřednice podívala do záznamů a prohlásila:

„Ježišmarja, paní Chantal, nemáte právo ani na jednu korunu. Počkejte, já se ještě podívám. Paní Chantal, budete muset pracovat do 86 let, abyste měla nárok na důchod.“

Kde by jiný člověk zuřil nebo se rozhořčil, herečka se rozesmála. Svoje vysvětlení pro udivenou úřednici shrnuje:

„Tak jí povídám, že se směju, protože jsem bohužel dlouho tyto věci neřešila a teď musím být schopná tak dlouho pracovat. Takže budu muset pracovat do 86 let a doufám, že to zvládnu.“

Na otázku, zda má alespoň francouzský důchod, odpovídá prostě:

„Nemám ani jeden, ani druhý.“

