Otáčejí se za vámi lidé, když vejdete do místnosti? Pokud ano, nejspíš vám už někdo řekl, že máte charisma. A teď pozor. Jestli jste se narodili v jednom z následujících tří znamení zvěrokruhu, máte velké štěstí, protože vás jím hvězdy obdarovaly skutečně požehnaně.

Mimochodem, není charisma jako charisma. Existuje několik typů a každé z nich je vhodné pro jinou situaci. Tak například se může hodit charisma silné osobnosti, které zvládne krizové situace. Když někdo bedlivě naslouchá tomu, co říkáte, případně věnuje pozornost nějaké činnosti, projevuje soustředěné charisma.

Lidé, kteří mají vizi a nápady jimž věří a nadchnou pro ně i ostatní, předvádějí vizionářské charisma. A nejtěžší nakonec je charisma přítele. V tomto případě totiž nestačí projevovat běžný přátelský postoj. Musíte k němu přidat i pořádnou dávku empatie a benevolence vůči ostatním.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Lidé narození ve znamení Berana jsou tak trochu drsňáci s velkým srdcem. Nejsou to diplomati a věci říkají na rovinu. Jenže v tom je jejich kouzlo. Beran k vám přistupuje s upřímností, nic neskrývá, vždy víte na čem s ním jste. Je těžké ho neobdivovat, protože všechno dělá s ohromným nasazením.

Beran je vášnivý a zábavu milující člověk. Kamkoli přijde, lidé obdivují jeho neodolatelné charisma. Tenhle životní optimista umí rozproudit dobrou náladu a dodat energii. Definuje ho široký upřímný úsměv, sympatický vzhled, spontánnost a jakási živočišnost.

Nutno přiznat, že Berani nejsou vždy beránci a občas „zlobí“. Na druhou stranu umí svou dominanci a občasné psychické úlety vykompenzovat dobrosrdečností. Ostatně, nikdo nejsme dokonalý…

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Charisma je jednou ze základních definicí znamení Štíra. V tomto případě ale pořádně okořeněné tajemnou aurou, která provází zrozence tohoto znamení. Když k tomu přidáte šarmantní chování, musí vám být jasné, že při pohledu na ně se vám podlomí kolena.

Svůdní Štíři jsou navíc hráči. A to velmi inteligentní a pohotoví. Omotají si vás kolem prstu, aniž byste si všimli, že tak činí za nějakým účelem. Je v tom možná cítit kapka arogance, ale tou se nenechte zmást. Má ji na svědomí Štírův určitý odstup.

Když dáte Štírovi, i přes pomluvy o něm, šanci, respektive, on si pustí do svého srdce vás, získáte přítele na celý život. Je totiž věrný a také loajální. Můžete si být jisti, že by vám nikdy neublížil, alespoň ne jako první.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Když se rozdávalo charisma, znamení Lva si stouplo do řady nejspíš dvakrát, protože jinak si nelze vysvětlit fakt, že kamkoli Lvi přijdou, je kolem nich plno. V první řadě je třeba říct, že je to ohnivé znamení, kterému vládne planeta Slunce. Možná proto kolem sebe šíří pohodovou, až bychom mohli říct letní atmosféru.

Zrozence tohoto znamení rozhodně nepřehlédnete. Vždy mají šmrnc a styl, pověstní jsou svým smyslem pro módu. Lev si vás získá nejenom svým věčným úsměvem a dobrou náladou, ale také schopností bavit. Je to mistr ve vyprávění příhod, které by v jiném podání byly fádní, zatímco on z nich udělá doslova stand-up show.

