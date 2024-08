Externí autor 16. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Pamatujete si na blonďatou krásku, Lucy, která se objevovala v osmdesátých a devadesátých letech minulého století v kultovním seriálu Dallas? Tenkrát se předvedla jako pořádná mrcha, se kterou ale v životě neměla nic společného. Dnes byste ji nepoznali.

Na sledování všech přicházejících a odcházejících postav v Dallasu to chtělo seznam, kolik jich bylo. Jedna, která se objevila hned v první epizodě, tam ale zůstala téměř celou dobu. Jmenovala se Lucy Ewingová, dcera Val a Garyho, prostředního z bratrů Ewingových.

Krásná Lucy Ewingová

Ve skutečnosti se herečka jmenuje Charlene Tilton. Tahle hvězda představovala sexysymbol 80. let, ale ona sama sebe takhle neviděla a pro magazín People ke své vizáži uvedla: „Nikdy jsem si nemyslela, že jsem krásná. Nemohla jsem se dočkat, až zestárnu. A rozhodně jsem se necítila jako sexy symbol. Nejsem vysoká, štíhlá ani elegantní a navíc mám pořádné křivky.“ Dál uvedla, že sama sebe vždycky spíš viděla jako charakterní herečku.

Nešťastné dětství

Málokoho by napadlo, kolik smutku a zmaru tahle usměvavá, dnes čtyřiašedesátiletá herečka v mládí prožila. Její matka Katherine totiž trpěla schizofrenií, která se zhoršovala do té míry, že musela být několikrát umístěna do ústavu. Žila s ní sama, protože biologický otec se po oznámení, že bude otcem, lidově řečeno vypařil a nikdy se o svou úspěšnou dceru nezajímal.

V rozhovoru pro DailyMail Charlene vzpomínala na řadu bolestivých epizod, které prožila se svou matkou. Například, když musely vystoupit při cestě vlakem o řadu stanic dřív, protože její matka dostala záchvat, nebo když jí matku odvezli policisté a bez povšimnutí ji nechali na neznámém místě.

Časem nemoc její matky pokročila do stádia, kdy bylo nutné ji hospitalizovat na dlouhé tři roky. To se stalo, když bylo Charlene pět let. Během té doby si ji příbuzní mezi sebou přehazovali jako horký brambor. Charlene zmínila i jejich děti, které se prý ptaly, kdy už odjede domů. V té době se ona sama rozhodla, že nikdy už nebude závislá na tom, kdo se o ni postará.

Život v otřesných podmínkách

Po té, co byla Katherine propuštěna z ústavu, začala žít se svou dcerou v Kalifornii. Tiltonová vzpomínala na spoustu lahviček s léky a neskutečnou špínu, kterou zapříčinil i fakt, že její matka odmítala používat toaletu a močila pouze do plastových nádob na uskladnění potravin.

To způsobilo, že si Charlene nemohla domů přivést ani žádné kamarády. Jenže ti se o nemoci její matky stejně dozvěděli, protože Katherine se rozhodla, že dceru doprovodí na školní besídku. Tam ale dostala záchvat, ve kterém se nahlas hádala sama se sebou. Když Charlene v pozdějším věku našla v matčině posteli krysu, rozhodla se z bytu odstěhovat.

Vnučka z Dallasu

Ke své největší roli, Lucy Ewingové, řekla, že pro ni nebylo složité se vcítit do téhle postavy, protože i ona hledala lásku rodičů, kterou nikdy neměla. Díky Dallasu Charlene vydělávala 15 000 dolarů týdně, což byly na tehdejší dobu velké peníze.

Dcera Cherish

Z dvouletého nevydařeného manželství s country zpěvákem Johnnym Leem jí zůstala nádherná dcera Cherish, kterou velmi miluje. A přišla další rána, tentokrát finanční. Náklady na matčino bydlení s asistenty a péče o dceru jí sebraly většinu úspor. Časem přišla v exekuci o dům a musela se přestěhovat do mnohem skromnějšího bydlení, protože v té době nepracovala.

Druhé manželství

Po matčině smrti v roce 2001 se Charlene začala znovu objevovat na plátně, byť v menších rolích. Dokonce našla novou lásku u kameramana Cheddyho Harta. Ti dva se nakonec zasnoubili, ale pak Hart v roce 2009 nečekaně zemřel na srdeční selhání, což Tiltonovou dostalo na pomyslné dno.

Pomoc autistům

I z toho se nakonec dostala, a to hlavně díky dobrovolnictví ve skupině Herci pro autismus. Dnes žije spokojený život v Nashvillu poblíž své dcery Cherish Lee a svých vnuků. Svůj čas dělí mezi babičkovskou roli a hraním ve filmech pro kabelové sítě, jako je Hallmark Channel, a streamovací služby založené na víře.

