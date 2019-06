Charlese Mansona zabila touha po nesmrtelnosti. Otrávil ho falešný elixír mládí

Šílenec nakonec doplatil na svou touhu zůstat na světě věčně…

FOTOGALERIE

Umírat nechtěl. Vůdce šíleného kultu, jenž má krom jiných zločinů na svědomí i smrt Sharon Tate, tehdejší manželky Romana Polanského, zemřel nešťastným omylem!V touze prodloužit si život, vypil podomácku vyrobený elixír, po kterém se měl stát nesmrtelným. Jak už asi sami víte, nevyšlo to. Místo věčného života se Manson produktem domácí magie otrávil a zemřel.

Možná i z toho důvodu zatím vedení kalifornské věznice tutlá skutečnou příčinu smrti.

Zdroje z Corcoran State Prison, jak se zařízení, ve kterém si Manson odpykával trest za své zl

očiny, nazývá, ale mluví jasně. Za smrt šíleného psychopata může podomácku vyrobený voodoo jed. Přitom si od látky Manson sliboval pravý opak – že na zemi zůstane věčně…„Charlie byl odjakživa magor, ale postupem let jeho šílenství ještě rostlo,“ říká člověk, co Mansona znal. „Jeho cílem bylo přežít všechny, co měli něco do činění s jeho případem.“

„Nakonec propadl černé magii a voodoo. Začal věřit, že ty koktejly, co si ve své cele míchal, zařídí, aby nikdy nezemřel. Jenže to pití bylo plné toxických věcí, dokonce tam dával i čistící saponát,“ dodal zdroj.Manson věřil, že elixír je potřeba pít jednou měsíčně.Celkem chtěl koktejl pít devět měsíců. Číslo 9 je totiž symbolické. Podle biblické numerologie je symbolem soudného dne.

„Charlie našel nějaké spisy, ve kterých se psalo, že lidé, co těchto elixírů vypijí devět, se vyhnou jakémukoli soudu. Což se vlastně stalo. Jen asi Charles netušil, že to pro něj bude jednosměrná jízdenka do pekla,“ říká informátor z věznice.

Kvůli svému experimentu skončil Manon v nemocnici už v lednu tohoto roku. Po vypití koktejlu mu totiž začal krvácet žaludek! Ani zdravotní problémy ale bývalého vůdce šíleného kultu neodradily od dalšího pití vlastnoručně vyrobeného koktejlu smrti.

Mansonovou touhou bylo žít tak dlouho, aby se dostal z vězení a stihl počít syna. Za mřížemi se totiž charismatický zločinec stačil i oženit – pojal za manželku ani ne třicetiletou fanynku svého šílenství Afton Burtonovou.

Manson věřil, že by jeho kult mohl díky synovi znovu ožít. Místo toho bude jen pohřeb. A vdovu čekají dny plné smutku.

„Místo obnovení kultu se svými šílenými dětmi umíral v agónii a bolestech,“ uzavřel vězeňský mluvka.