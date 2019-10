Vraha Charlese Mansona zabila touha po nesmrtelnosti. Vypil špatný elixír

Neblaze proslulý masový vrah a vůdce kultu se stal tématem mnoha knih a filmů. Ten poslední, Tenkrát v Hollywoodu, by se mu moc líbil. Kdyby nevypil onen "zázračný elixír" a nezemřel, kopie filmu by jistě poputovala do jeho cely.

Byl to jeden z důvodů, proč Charles Manson, vůdce kultu Manson Family, jenž stál za vraždou herečky Sharon Tate, nechtěl nikdy zemřít. Miloval svou vraždami dosaženou slávu a těšil se z každého příběhu, který o něm vyšel. Právě touha stát se nesmrtelným ho stála život. Podomácku vyrobený "elixír" z něho měl udělat druhého Nicolase Flamela, místo toho se otrávil a zemřel.



Tuhle pravdu, zdá se, kalifornská věznice tutlá a jako příčinu smrti uvádí dlouhodobou nemoc. Zdroje přímo z věznice Corcoran State Prison ale říkají něco jiného.





,,Charlie byl šílenec odjakživa, ale poslední roky života se dočista pomátl. Chtěl přežít všechny, kvůli kterým skončil ve vězení. Začal se zajímat o voodoo a černou magii."



,,Začal si míchat koktejly a věřil, že po jejich vypití bude žít navěky. Jenže tyhle zázračné elixíry byly plné toxických látek, čistidel na podlahu a saponátů." Zdroj dále tvrdí, že Manson podlehl i numerologii a ve spojení s magií věřil, že je potřeba elixír vypít jednou měsíčně. Koktejlů mělo být devět, protože podle biblické numerologie je toto číslo symbolem soudného dne.





,,Podle nějakých tajných spisů, které si Charles četl, se vypitím devíti elixírů vyhne jakémukoliv soudu. To se vlastně stalo, ale jinak, než Charles chtěl."



Už po jednom koktejlu smrti začal krvácet do žaludku a musel být spěšně převezen do nemocnice. To ho od pozření dalších elixírů neodradilo, dokud v agónii a bolestech nezemřel.





Zanechal po sobě manželku; s tou se Charles seznámil přes dopisování s vězni, byla to fanatička Afton Burton, s níž chtěl zplodit syna, který by kult vedl místo něj. Ani to se mu nesplnilo.