Zvrhlík Chaplin: Vášeň pro velmi mladé dívky ho stála reputaci i spoustu peněz

Ačkoli se Charlie Chaplin proslavil jako komik, jeho soukromý život nijak veselý nebyl. Jeho slavnou kariéru potřísnily skandály, za které mohl jeho zvláštní sexuální apetit a slabost pro velmi mladé dívky.

Charlie Chaplin (1889 – 1977) prožil v Británii velmi trudné dětství. Otec se v mladém věku upil k smrti, matka skončila v ústavu pro duševně choré. Do pořádné školy Chaplin chodil všeho všudy asi rok a půl, v podstatě se naučil jen číst a psát. Odmalička ale vystupoval a uměl pobavit obecenstvo, což se s ním neslo až do dospělosti. Asi není třeba připomínat, jakého úspěchu dosáhl za oceánem.

V roce 1918 potkal tehdy 29letý Chaplin teprve 16letou americkou herečku Mildred Harris. Po krátké známosti pojala dívka podezření, že je těhotná, a tak se s Chaplinem nechali v Los Angeles narychlo oddat. Těhotenství se nakonec ukázalo být falešné, nicméně Mildred zanedlouho po svatbě počala doopravdy. Manželství provázely ostré hádky kvůli její kariéře; Chaplin jí navíc předhazoval, že mu není intelektuálně rovna, ačkoli jemu samému se nedostalo žádného vzdělání. Jejich syn zemřel tři dny po narození a v roce 1920 Mildred podala žádost o rozvod.

V případě první manželky měl herec štěstí, že jí bylo už 16 let. Jeho druhá vážná známost Lita Grey byla o rok mladší, když se s ní začal intimně stýkat. Znal ji přitom už od jejích dětských let a nejspíš si na ni delší dobu tajně myslel. Nevydržel to, a svedl ji ještě jako patnáctiletou. Tím se podle tehdejších zákonů Kalifornie dopustil činu znásilnění na dítěti a hrozilo mu vězení. Všechno by se bývalo ututlalo, kdyby mladičká Lita nepřišla do jiného stavu.

Chaplin s ní narychlo odcestoval do méně striktního Mexika, kde s ní uzavřel sňatek. Do Los Angeles se vrátili jako legální manželský pár. Ani tento svazek však nebyl šťastný. Věkový rozdíl 20 let způsobil, že si manželé mimo postel neměli co říci. Postupem času se už na sebe nemohli ani podívat. Chaplin trávil celé dny i noci ve studiu, aby nemusel chodit domů.

Jejich rozvod se stal v roce 1927 velkou mediální událostí. Do novin prosákly informace, že Lita Grey manžela obvinila z "nevěry, týrání a perverzních sexuálních tužeb". Vysoudila na něm vyrovnání ve výši 600 milionů dolarů, což byl ve své době hvězdný rekord.

Napříště už byl Chaplin opatrnější. Herečka Paulette Goddard byla ve svých 21 letech už jednou rozvedená, když se s ní dal dohromady. Vztah vydržel celých 10 let, ale oba partneři byli natolik zaujati svou vlastní kariérou, že se téměř nevídali.

Ve šťastném vztahu komik zakotvil teprve v roce 1943, když mu bylo 54 let. Opět si neodpustil zabrousit ve vodách výrazně mladších ročníků, jeho nové manželce Ooně O'Neill bylo pouhých 18 let a její otec byl jen o půl roku starší než on sám. Oona se nicméně Chaplinovi ve všem podřídila, vzdala se vlastní kariéry a vychovala osm dětí. S manželem vydržela až do jeho smrti v roce 1977.

Kontroverzní milostné vztahy se neblaze podepsaly na Chaplinově pověsti a kariéře. Přispěly i k tomu, že se o komika zajímala FBI a později mu nebylo prodlouženo povolení k pobytu ve Spojených státech, takže musel dožít v exilu ve Švýcarsku.