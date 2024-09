Externí autor 9. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Uplynulo téměř pět let od chvíle, kdy nás navždy opustil Karel Gott. Jeho dcery Charlotte a Nelly však dospívají a rostou do krásy. Zatímco Nelly si vyzkoušela herecké umění, Charlotte kráčí ve stopách svého slavného otce a věnuje se hlavně zpěvu. Naplní se tak otcova slova o její budoucnosti?

Charlotte Ella Gottová, která nedávno oslavila své osmnácté narozeniny, se stále více podobá svému otci. Nejen vzhledem, ale i talentem. Věnuje se intenzivně zpěvu, navštěvuje hodiny tance a hraje na klavír. Její mladší sestra Nelly Sofie si zase vyzkoušela herectví v několika pohádkách.

Budoucí hvězda?

Přestože Gott nikdy netlačil Charlotte do kariéry zpěvačky, věřil v její talent. „Já do toho Charlottce nemluvím, ale doufám, že bude dělat hlavně to, co ji baví, v čem najde náplň svého života. Talent na zpěv má, což je očividně a slyšitelně naprosto jasné. Opravdu s ničím nemá problémy, do studia přijde připravená a naprosto suverénně odzpívá. Je na dobré cestě,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Možná si vzpomenete, jak Charlotte svého tatínka dokonce zastoupila při přebírání Slavíka, zpěvák byl totiž v té době v nemocnici. „A myslím, že Charlottka mě s největší noblesou zastoupila.“

Slova pyšného otce potvrzují i profesionálové z oboru. „Obě holky jsou nesmírně talentované, a navíc velmi skromné. Spolupráce s nimi je po všech stránkách báječná,“ tvrdí producent Petr Šiška.

Dojemný duet

Jedním z nejvýznamnějších momentů v kariéře malé Charlotty je nahrávka dojemného duetu Srdce nehasnou, který Zpívá společně s otcem. Píseň má dnes na YouTube neuvěřitelných 88 milionů zhlédnutí a stala se Gottovým poselstvím a rozloučením s oběma dětmi.

Zpěvák si totiž uvědomoval, že kvůli velkému věkovému rozdílu mezi ním a Ivanou nebude moci své dcery vidět vyrůstat tak dlouho, jak by si přál. „Neměl jsem tak dlouho čekat, velmi bych si přál je odvést k oltáři.“

Milující otec

Karel Gott byl ke svým nejmladším dcerám velmi laskavý. „Je to milující, trpělivý, tolerantní a vlídný otec, který nikdy na holčičky nezvýší hlas. Máme to u nás jasně rozdělené: Karel chce být pouze za toho hodného a já musím být ta přísná, přestože nechci,“ nechala se slyšet manželka Slavíka Ivana Gottová.

Od pohřbu drží nad svými dcerami ochrannou ruku a dbá na to, aby se soustředily především na své vzdělání. „Naše dcery už nejsou holčičky, ale velké slečny. Měl bys z nich jistě ohromnou radost. Moc nám chybíš! Bolí to! Stále stejně,“ vyjádřila se Ivana v roce 2021 na adresu zesnulého manžela.

Budoucnost je otevřená

Kdyby mohl Gott vidět své dcery dnes, jistě by byl na ně nesmírně hrdý. A divil by se, jak dobře odhadl jejich nadání a talent. Ať už se Charlotte rozhodne jít v jeho stopách, nebo si zvolí jinou cestu, jedno je jisté – má před sebou slibnou budoucnost.

„Někdy se ví, co Bůh chystá – a že se nedaj stihnout všechna místa – ale je to dobrák, altruista – vždyť mi dal tebe, domov, přístav,“ obrací se i dnes Karel Gott na své dcery. „Vím, že Charlottka měla respekt k textu písně. Věděla, o čem zpívá, a nebylo to pro ni lehké. Je to citlivá slečna,“ uzavírá producent Lukáš Chromek.

Zdroje: sip.denik.cz, www.kafe.cz, www.blesk.cz