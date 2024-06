Externí autor 23. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Nepochybně největším talentem ze všech Gottových dcer oplývá Charlotte Ella. Potvrzují to i umělci, se kterými se setkala v rámci různých vystoupení. V poslední době se ale po krásné brunetce slehla zem. Co dnes dělá a jak se jí daří?

Charlotte Ella nedávno oslavila své osmnácté narozeniny. Jako by to bylo před chvilkou, kdy se tahle dnes již mladá dáma narodila. Ovšem za svůj doposud krátký život toho stihla mnohem více než leckteré její vrstevnice. Zajisté jí k tomu pomohl i velký talent, kterým tahle slečna oplývá.

Když se narodila, nedostala totiž do vínku jen krásu, ale také pořádný nášup talentu. Je o ní známo, že se věnuje zpěvu i tanci, hraje na klavír a hraje i ve filmech. Vidět jste ji mohli v hudebním filmu Decibely lásky nebo v pohádce Anděl Páně 2. Jednou se dokonce před kamerou ocitla i se svým tatínkem a sestrou Nelly Sofií, a to v další pohádce, která nesla název Když draka bolí hlava.

Samotný producent oné pohádky Petr Šiška nemohl přestat s chválou, co se obou sester Gottových týče. „Pozvali jsme je na casting a obě byly bezkonkurenčně nejlepší. Obě holky jsou nesmírně talentované, a navíc velmi skromné. Spolupráce s nimi byla po všech stránkách báječná,“ uvedl v rozhovoru pro web Prima Ženy.

Z veřejnosti se stáhla po otcově smrti

Aby toho nebylo málo, slečna Charlotte si střihla role i v muzikálech jako Antoinetta - královna Francie nebo Mata Hari. Nejvíce ovšem všechny fanoušky Gottova klanu zasáhl hudební počin s názvem Srdce nehasnou. Tento duet napsal pro mistra zpěvák Richard Krajčo.

Ani tento hudebník nešetřil s chválou. Podle něj ovšem záleží, jakou cestou se rozhodne dívka vydat. „Všichni vidí, že Charlotte určitě charisma i talent má. Teď bude jenom na ní, jestli se bude chtít touto cestou vydat. Pak už záleží na spoustě dalších okolností, které ji na té cestě mohou potkat,“ řekl Krajčo.

Ačkoliv se stalo to, co asi nikdo nečekal, a sice, že mladá dáma přeskočila v divácké anketě Zlatý slavík i takové hvězdy jako Daru Rolins nebo Marii Rottrovou, dnes po ní není ani vidu, ani slechu. Její slibně rozjetou kariéru přerušila tragická událost v rodině. Smrt tatínka zasáhla nejen rodinu, ale i širokou veřejnost. Karel Gott zemřel 1. října roku 2019.

Duet dcery s otcem je dnes stále oblíbený a Krajčo na to konto ještě dodává: „Do studia přišla perfektně připravená. V té době byla ještě maličká holčička, bylo jí asi dvanáct let. Byla to pro ni s tatínkem silná chvíle.“ Řeč je samozřejmě o talentované Charlotte Elle.

Celá hala jí aplaudovala, co bude dál?

Ačkoliv o ní na veřejnost mnoho zpráv neprosáklo, mladá dívka na sobě prý pracovat nepřestala. Ostatně by to byla velká škoda, protože zahodit takový talent by byl skoro hřích. Mnoho lidí rádo vzpomíná na jedno z mála vystoupení, které Charlotte ještě po tatínkově smrti udělala. Byly to Zvonky štěstí, jež zazpívala spolu s Darinkou Rolins. Strhující vystoupení naprosto uchvátilo celou halu, která jí nadšeně aplaudovala.

Kam se kroky talentované Charlotte Elly budou ubírat dál, ví snad jen ona sama. Je nesporné, že jablko nepadlo daleko od stromu a Česko má tak po mistrově odchodu další poklad v rukávu.

