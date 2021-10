Tajemství Cheopsovy pyramidy: Kdo a proč ji skutečně postavil?

Pyramidy v Gíze jsou jednou z nejlákavějších turistických atrakcí

Foto: Autor: Skreidzeleu / Shutterstock

Ač jsou pyramidy jedním z divů světa a předpokládali bychom, že je mají vědci prozkoumané skrznaskrz, nad jejich stavbami, výstavbou, posláním a konstrukcí se stále vznáší mnoho záhad. I Velká pyramida v Gíze či Cheopsova pyramida stále vydává svá nová svědectví.

Velká pyramida v Gíze váží asi 4 miliony tun, měří zhruba 139 metrů a je stará čtyři a půl tisíce let. Asi. Nebo možná i 12 tisíc let. Dodnes nevíme, jakou technologií lidé (?) pyramidy stavěli, a není ani jasné, co byl jejich skutečný účel. Pyramidy dodnes vydávají nová svědectví. Například v Cheopsově pyramidě byl před lety objeven další nový prostor, zhruba 30 metrů dlouhá komora, o níž zatím nikdo nevěděl. Vědci se snaží její existenci popsat mnoha způsoby, mimo jiné sahají i po výkladu pomocí kosmických částic!

Cheopsova pyramida v GízeZdroj: Shutterstock.com

Nové vnitřní prostory v mase kamene

Zvláštní je, že masivní a největší pyramida v Gíze má vzhledem ke svým proporcím uvnitř velmi málo dalších prostor. Alespoň těch, o nichž dnes víme. Občas se objeví nová komora či chodba, což nám naopak dává stále více nových otázek.

A právě tak se objevila i verze o mionech, kosmických částicích, kterých za minutu dopadne na metr čtvereční zemského povrchu přibližně deset tisíc. Tím ale jejich cesta nekončí, jelikož tlustá vrstva zeminy nebo kamene je dokáže pohltit. Částice lze identifikovat pomocí miografie, kterou použili i vědci v Gíze, a objevili tak aktivitu mionů uvnitř Velké pyramidy.

Po dobu 67 dní zde sledovali jakýmsi rentgenem aktivitu mionů a našli místa, která podle jejich hustoty ukazují, kde je vrstva kamene v pyramidě tenčí. Tam je potom možné předpokládat další chodbu nebo komoru, o nichž dosud stále nevíme, anebo se jedná jen o další zhroucenou část uvnitř stavby.

Zdroj: Youtube

Důvod stavby pyramidy

O pyramidách v Gíze se domníváme, že byly postaveny jako místa posledního odpočinku faraonů, kam byli tito ukládáni před jejich věčnou cestou. Teorií existuje nespočet, od těch poměrně logických až po ty, nad kterými bychom se i zasmáli.

Pravda o tom, jak byly pyramidy postaveny, není dodnes oficiálně známa. Jedni zde hledají nadpozemskou sílu, jiní v nich vidí elektrárny nebo dokonce dílo mimozemských civilizací.

Jedna z teorií, která přirovnává Velkou pyramidu k elektrárně Nikoly Tesly, tvrdí, že elektřina z generátorů byla bezdrátově distribuována s pyramidou metodou Teslovy Wardenclyffe věže a přijímána pomocí ›› DŽED sloupku. Podle této teorie nebyla pyramida postavena pomocí rampy k pohybu velkých kamenů, ale s aglomeráty, podle receptury od Imhotepa, napsaného hieroglyfy na kameni na ostrově Sehel. Do procesu musely být přidány i krystaly křemene, aby bylo možné lépe dosáhnout piezoelektrického účinku. Důvod, proč byla pyramida postavena, je ale dosud záhadou.

Vnitřek Velké pyramidy, komora a chodbaZdroj: Autor: hlopex / Shutterstock

Chalíf našel pyramidu prázdnou

Až do 9. století n.l. jsme se domnívali, že pyramidy jsou nabité poklady. Což také byly, ne ale právě Cheopsova. Bagdádský chalíf Mamun našel pyramidu zcela prázdnou. A až do 20. století se mělo za to, že je místo naprosto prozkoumané. Vědělo se o existenci tří komor, Královské, královniny a Skalní, pěti odlehčovacích komorách, několika spojovacích chodbách včetně impozantní Velké galerie a šesti tzv. ventilačních šachtách. Ale o jejich účelu jsme nevěděli nic kromě toho, že naprosto nelogicky a nehospodárně zabírají asi jedno procento celkového objemu pyramidy.

Zdroj: Youtube

Kolik je v pyramidě prostor?

Na konci 20. století použili francouzští architekti Dormin a Goidin právě již zmiňované kosmické záření a usoudili, že prázdné prostory v pyramidě zabírají až 15 % jejího objemu. To o rok později potvrdil i japonský tým vedený profesorem Jošimurou, který stojí i za objevem druhé tzv. Sluneční bárky.

Některá z nových měření ukazují, že pyramida nemusí být nutně postavena ani z vápence, jak předpokládalo, ale z nějakého záhadného druhu starověkého betonu. V jednom z domnělých vápencových bloků byl dokonce nalezen lidský vlas!

A tím záhady nekončí, ba naopak. Jeden z prostorů v pyramidě byl naplněn několika kubíky křemenného písku. Pak se objevila další dutina, kamenná dvířka s kovovými (!!!) úchyty a další tajemné prostory. V 90. letech se začalo pochybovat i o skutečném stáří pyramidy – někteří vědci hovořili i o neskutečných 12 tisících let, což by ji datovalo do doby rozkvětu bájné Atlantidy.

Zdroj: Youtube

Legendy tvrdí, že se v Cheopsově pyramidě nachází technický odkaz nějaké dávné nesmírně ze vyspělé civilizace. Starověké dílo se tak dostává do zcela nové dimenze. Vystavěli jej mimozemšťané? Jak byl vyráběn beton? Jak lidé (?) dostávali kvádry na sebe? Byla někdy Velká pyramida hrobkou? Odpovědi na tyto otázky jsou zřejmě hledány v naprostém utajení a budeme si muset počkat, jaký střípek nám bude poodhalen příště.

Zdroje: babinet.cz, www.cez-okno.net, www.echo24.cz