Poznáte vchod do slavné starověké stavby? Zná ji každý, ale málokdo to uhodne

Natálie Borůvková

Tajemství Cheopsovy pyramidy

Foto: Profimedia

Velká Cheopsova pyramida, zvaná také Chufuova, postavená na náhorní plošině v Gíze, je považována za jeden ze sedmi divů starověkého světa. Vědci nyní ukázali vchod do této slavné stavby. Ačkoliv Cheopsovu pyramidu zná úplně každý, vchod je stále hádankou, kterou skoro nikdo neuhádne.

Cheopsova pyramida stará tisíce let je dodnes navštěvována cestovateli, vědci i nadšenci o historii starého Egypta.

Poznáte vchod do slavné stavby?

Je také první, která se objeví, pokud jako většina návštěvníků přicházíte z ulice El-Ahram.

Tato slavná stavba byla dokončena kolem roku 2560 př. n. l. Její výška původně přesahovala 145 metrů. Dnes je výška pyramidy snížena na zhruba 138 metrů, a to z důvodu odstranění vnějších architektonických prvků.

Cheopsova pyramida je vyšší než jakákoli stavba postavená před průmyslovým věkem. Vědci je považována za zázrak matematiky a inženýrství, neboť byla postavena na základě vysoce rozvinutých geometrických znalostí a technik. Vědci nyní odtajnili její vchod a jak se zdá, málokdo by tuto hádanku rozluštil.

Zná ji úplně každý, ale tuto hádanku neuhádne skoro nikdo

Chufu byl druhým faraonem čtvrté dynastie starověkého Egypta v době Staré říše. Jeho synům Chefrenovi a Menkauremu byly postaveny další dvě pyramidy v Gíze, ale ani jedna z nich nemá tak impozantní rozměry jako Velká Cheopsova pyramida.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vchod do všech pyramid byl umístěn na severní straně, protože staří Egypťané věřili, že duch mrtvých obývá severní hvězdu. Pokud budete dávat pozor, nemělo by vám uniknout, že v Cheopsově pyramidě jsou vchody dva. Důvodem této hádanky je převážně to, že v minulosti byl na pyramidě nátěr. Právě ten neumožňoval vidět, kde se původní vchod nachází. Až Chalif Al Ma'amoun otevřel i druhý vchod, který je nyní využíván turisty k prohlídce vnitřku velké pyramidy.

Uvnitř Cheopsovy pyramidy se nachází královská komnata. Přístupná je díky několikametrovému schodišti umístěnému na vnějším průčelí Velké pyramidy. Nutno dodat, že není pro každého. Než se totiž do samotné pyramidy dostanete, budete doslova "žonglovat" prudkými sklony a velmi omezeným prostorem.

Není to tedy nic pro ty, jež trpí klaustrofobií nebo srdečními problémy. Vnitřek stavby je však čistý a dobře osvětlený. Při sestupu i následném výstupu pomáhá zábradlí a dřevěné rampy.

Kromě královské komnaty se v Cheopsově pyramidě nachází také královnina komnata a další nikdy nedokončená komnata. Odborníci však tvrdí, že pod královninou komnatou se nachází ještě čtvrtý prostor, kde byl pohřben Cheops. Jiní se domnívají, že Cheops v pyramidě ve skutečnosti nikdy nebyl.

Archeologové považují pyramidy za dobrý ukazatel ekonomické a politické stability starověkého Egypta.

Zdroje:

www.ign.com

www.britannica.com

www.smithsonianmag.com