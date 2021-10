V Cheopsově pyramidě byla objevena záhadná komnata. Vědci neví, k čemu byla

Cheopsova pyramida v Gíze

Foto: Shutterstock.com

Zdálo by se, že Velkou pyramidu v Gíze už mají v dnešní době vědci prozkoumanou skrz na skrz. Opak je pravdou. Teprve v posledních letech jim nová technologie umožnila nahlédnout do dosud nezmapovaných částí stavby a hned přitom učinili významný objev. Nad takzvanou Velkou galerií našli 30 metrů dlouhou komoru, o které zatím nikdo nevěděl.

Zatímco v 19. století si archeologové prokopávali cestu do nitra pyramid za pomoci střelného prachu, dnes musejí volit mnohem šetrnější metody, jak pod vrstvu masivních kvádrů nahlédnout. Nejnovější průzkum jim zprostředkovaly částice zvané miony, které vznikají při dopadu kosmických paprsků na atomy v horních vrstvách atmosféry. Mionové detektory byly v minulosti použity například k určení vnitřních struktur sopek nebo ke zkoumání poškozeného jaderného reaktoru v japonské Fukušimě.

Zdroj: Youtube

Poklady v komoře nehledejte

Osobně se tedy do nově objevené dutiny v Cheopsově pyramidě nikdo nevypraví, podle vedoucích výzkumu by to ostatně ani nemělo smysl. "Každý chce slyšet tu romantickou verzi, že jde o tajnou komnatu s mumií krále a jeho poklady. Nic takového ale nelze očekávat," uvedl egyptolog Peter Der Manuelian z Harvardské univerzity.

Vědci se domnívají, že dutina sloužila spíš jako ryze technický prvek stavby k odlehčení struktury nad Královskou a Královninou komnatou. "Mohla to být také šikmá rampa, po které stavitelé přepravovali obrovské kvádry do středu pyramidy," míní Kate Spence z univerzity v Cambridge. "Ačkoli to nezní tak převratně, jako kdyby se jednalo o dosud neznámou pohřební komnatu, šlo by o první důkaz použití rampy v nitru stavby. Pro archeology by to byl objev velmi vzrušující, protože by tím poodhalili, jakým způsobem byla pyramida postavena a jak se Egypťanům podařilo dopravit kvádry na své místo," vysvětlila Spence.

Poloha nově objevené komory nad Velkou galeriíZdroj: Profimedia.CZ

Třetí komnata?

Liverpoolský geolog a inženýr Colin Reader však přišel ještě s jinou teorií. Nově objevená komora podle něj mohla plnit stejný účel jako Velká galerie, která vede do Královy komnaty. Co když jde o chodbu, na jejímž konci se skrývá třetí, dosud neobjevená komnata? Mionové detektory zatím nic takového neodhalily.

"Zatím opravdu nevíme, zda je to komnata, tunel, nebo něco podobného jako Velká galerie. Nemůžeme ani s jistotou říci, jestli tuto komoru stavitelé vůbec naprojektovali úmyslně," zkrotil všechny spekulace spoluautor studie Mehdi Tayoubi. Zdá se tedy, že objev nakreslil nad Cheopsovou pyramidou nové otazníky, místo aby zodpověděl alespoň zlomek otázek dosavadních.

Zdroje: www.nature.com, news.artnet.com, www.cbsnews.com