V Cheopsově pyramidě se našly pozůstatky strašné pasti. Stroj fungoval skvěle

Velká pyramida v Gíze

Foto: Profimedia.CZ

Cheopsova neboli Velká pyramida je nesporně tou nejznámější stavbou ze všech pyramid v Gíze. Vědci už desítky let pátrají po prostoru, o kterém by ještě nevěděli, v naději, že najdou další převratný objev. A při tomto hledání nalézají další záhady. Jednou z nich byl i jednoduchý stroj, který byl strojem bezpečnostním! Koho měl chránit a jak fungoval?

Je běžné, že starověké hrobky faraonů skrývají složité nástrahy a kletby, které mají chránit poklady uvnitř před vykradači hrobů. Důmyslná obrana proti lupičům byla sestrojena z kamenných mas a do stěn místnosti před komnatou krále Chufua byly vyřezány drážky. Ty sloužily k tomu, aby se žulové kvádry spustily na místo a chránily tak hrobku před vykradači.

Primitivní stroj údajně používali staří Egypťané k tomu, aby střežil Velkou pyramidu a zabránil tak nežádoucím návštěvníkům v plenění a rušení posmrtného života zemřelého. Před pěti lety se povedlo tento stroj konečně zrekonstruovat. Trvalo to vlastně skoro dvě stě let, protože bylo toto dílo našich předků zkoumáno už od počátku 19. století. Až moderní počítačové technologie však dokázaly stroj „rozhýbat“!

Odkryje Velká pyramida další tajná zákoutí?Zdroj: credit: diy13 / Shutterstock.com

Prostory Velké pyramidy

Velká pyramida v Gíze stále podle vědců ukrývá mnohá tajemství. V tuto chvíli jsou zde tři hlavní komory – základní, královnina a králova. Předpokládá se, že by zde měly být i ostatky faraona Chufua, po němž má pyramida jméno a který ji nechal postavit. Ze severní a jižní stěny královniny komory pak kamsi vybíhají dva tunely. Jsou velmi malé, v průměru mají asi 20 cm, a jsou přehrazeny kamennými dveřmi. Vědci si pídí po tom, kam vedou, protože doufají v existenci tajné komnaty, která však ani díky nejmodernějším výzkumům pomocí kosmických částic, tzv. mionů, nebyla nalezena. Pyramida obsahuje čtyři malé šachty - dvě vedou z královské komnaty a dvě z královniny komnaty. Jejich průzkum pomocí robotů mnohem později odhalil něco, co by mohly být tři dveře s měděnými klikami.

Pokud tam tedy taková komnata přece jen je, pak ji staří architekti ukryli skutečně dobře. Jejich cílem bylo odradit od své činnosti i vykradače hrobů, kteří naprostou většinu těchto honosných hrobek zhanobili. A tak zkonstruovali tento bezpečnostní stroj.

Na dokument o elektromagnetickém záření v pyramidě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co je stroj zač?

Stroj nebo zabezpečovací mechanismus byl velmi primitivní, ale stejně tak funkční! Velmi důmyslný systém udržoval masivní kamenné bloky uvnitř stěn pyramidy až do momentu, dokud nebylo Chufuovo tělo konečně uloženo k odpočinku.

„Stavitelé zabudovali drážky do malé místnosti mimo komoru, kde mělo být uloženo královo tělo. Do nich pak byly po dokončení prací spuštěny žulové desky, které měly zamezit přístupu do komory. Další tři obří žulové bloky byly sesunuty po rampě do chodby pod nimi, aby odřízly přístup do vnitřní svatyně,“ říká Dr. Mark Lehner, ředitel projektu mapování Gízské plošiny a archeolog z Chicagské univerzity.

Ve stěnách místnosti mimo průchod do královské komnaty jsou pak vyřezány drážky, v nichž mohly být žulové bloky uloženy. Tyto drážky a výstupky nejsou dekorativní. Jsou součástí velmi primitivního stroje.

Pinterest

Díky tomuto systému byla komora nedostupná. Uvnitř stěn pyramidy byly masivní kameny drženy ve stropě. Když byla faraonova mumie konečně uložena do hrobky, masivní kamenné bloky byly spuštěny dolů a tunel se tak navždy uzavřel. Kdyby se jej někdo pokusil otevřít, což je prakticky nemožné, tyto kameny by jej okamžitě zavalily.

Jak to vypadá uvnitř Velké pyramidy? Podívejte se na toto 360 stupňové video, které vám ukáže mnohé detaily:

Zdroj: Youtube

Velmi primitivní… A jak moc účinné?!

Hrobka však byla nakonec přesto otevřena a vykradena, a to velmi krátce po Chufuově smrti a zhroucení Staré egyptské říše. Komora totiž byla nalezena téměř prázdná, až na rozlámanou masu červeného kamene, která byla faraonovým sarkofágem.

I to, že k tomu přece jen došlo, vede vědce ke spekulacím, že tento důmyslný „bezpečnostní stroj“ byl jen další zástěrkou. Podle nich by mohlo tělo faraona ležet někde jinde – a proto se stále honí za tajemnou komnatou, jejíž existence dosud nebyla potvrzena. S tím souhlasí i bývalý egyptský ministr pro starožitnosti Zahi Hawass, který věří, že Cheopsova komora nebyla stále ještě objevena. „Všechny tři komory měly jen oklamat zloděje a Chufuovy poklady jsou stále ukryty uvnitř pyramidy.“

#clanek|6627604#

Stavitelé pyramid tedy skutečně používali více či méně složité obranné systémy, aby zloděje odradili. Někteří odborníci se však i přes neúspěšný pokus s miony domnívají, že Chufuova hrobka může stále zůstat neobjevena v srdci velké kamenné stavby.

Zdroje:

www.sciencealert.com, www.dailymail.co.uk