Odborníci na výživu se shodují, že pokud chceme mít zdraví, musíme jíst ovoce. Nyní dokonce vyhodnotili, jaké ovoce je na celém světe považované za nejzdravější. Pokud nevíte, pak rozhodně čtěte dal.

Chutné a zdravé

Ovoce je potravinou, která je pro lidský organismus skutečně přínosná. Má velké množství vitamínů, minerálů a stopových prvků, které našemu zdraví prospívají.

Podle odborníků na výživu by každý člověk měl jíst přibližně dva kusy ovoce denně, aby splnil denní doporučené množství.

Výhodou ovoce je fakt, že ho lze konzumovat jako součást snídaně, k svačině nebo klidně jako dezert po obědě. Vynechávat bychom ho ale neměli.

Je na každém z nás, jaký druh ovoce pro konzumaci zvolíme, pokud nám ale záleží na zdraví, pak bychom si i v tomto ohledu měli vybírat.

Možná vás ihned napadly pomeranče a další citrusové plody, které jsou vítaným zdrojem vitamínu C, přesto nejsou podle odborníků na výživu nejhodnotnějším a nejzdravějším ovocem. Toto ovoce má skóre 96 ze 100.

Nejzdravější na světě

Tím je úplně jiné ovoce, které s velkou pravděpodobností neznáte. Toto ovoce se však může pyšnit výtečnou chutí a jedinečnou výživovou hodnotou.

Seznamte se s cherimoyou:

Zdroj: Youtube

Chutí připomíná ananas nebo banán a konzistencí kaši. Po rozříznutí ale vypadá spíše jako jablko. Víte, o jakém ovoci zde mluvíme? Pokud jste tipovali cherimoyu, pak máte pravdu.

Cherimoya je také známá pod názvem „pudinkové jablko" a jde o druh ovoce, který je opravdu chutný, sladký a velice výživný. Na povrchu má tvrdou slupku a uvnitř je měkké.

Lze proto stejně jako například kiwi nabírat přímo po rozříznutí lžičkou. Cherimoya je plná antioxidantů a tělu potřebné vlákniny. Obsahuje i mnoho důležitých vitamínů a minerálů.

Právě složením cherimoyi dělá z tohoto ovoce to nejzdravější na světě, které chrání naše tělo před volnými radikály a chronickými onemocněními. To ale není všechno.

Cherimoya je také zdrojem vitamínu B6, který nám pomáhá udržet stabilní náladu, má pozitivní vliv na trávicí systém a zdraví našich střev. Cherimoya je také bohatá na flavonoidy, látku, která má podle odborníků protirakovinné účinky.

Cherimoya se dováží do České republiky, a tak ji především v letních měsících seženete v supermarketech v sekci ovoce a zelenina. Cherimoyu lze od května do září skladovat na balkóně, během zimy je nutné uskladnit. Toto ovoce totiž nesnáší mrazy. Sezóna cherimoyi je od září do února a sklízí se většinou nezralá. Poté několik měsíců dozrává, než se dostane do obchodů. Pokud ale koupíte toto ovoce tvrdé, nechte ho ještě pár dní zrát při pokojové teplotě, poté konzumujte.

Zdroje: www.gloucestershirelive.co.uk, www.healthline.com, www.webmd.com