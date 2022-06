Vědci nahráli tajemného tvora. Přízračný žralok existuje stovky miliony let

Elena Velímská

Foto: Profimedia

Tajemné mořské hlubiny stále skrývají mnoho nepoznaného. Zcela nečekaný nedávný objev nesmírně potěšil výzkumníky z novozélandského Národního institutu pro vodu a atmosféru. V jejich badatelské síti uvíznul dosud neznámý druh chiméry – žraloka přízraku. Nález je o to vzácnější, protože je to mládě.

Lapená do sítí

Když novozélandští výzkumníci prováděli výzkum treskovníka novozélandského v rybolovné oblasti Chatham Rise východně od Nového Zélandu, dostala se jim v hloubce 1 200 metrů „nechtěně“ do vlečné sítě chiméra. Chiméry jsou stejně jako žraloci a rejnoci paryby, ale je to nejstarší linie, která se oddělila asi před 300 miliony lety. Jejich kostra je tvořena chrupavkami. Mláďata vyrůstají ve vaječných schránkách na mořském dně. Až do vylíhnutí se živí žloutkem. Doba líhnutí je šest až dvanáct měsíců, dle druhu. Dosud jich bylo popsáno něco málo přes padesát, polovina z nich až v tomto tisíciletí. Ale předpokládá se, že jich je daleko víc. Tyto paryby žijí v hloubkách až 2 600 metrů u dna moří a oceánů. Objevit je a zkoumat je proto nesmírně obtížné.

Vědci jásají

Členka týmu B. Finucci pro CNN uvedla, že chiméra, kterou vylovili, byla právě vylíhlé mládě, protože měla v žaludku žloutek. „O chimérách toho vlastně moc nevíme,“ řekla. „To, co víme, pochází většinou z dospělých jedinců. Takže je velmi vzácné a velmi neobvyklé najít mláďata mnoha těchto druhů, proto mě to docela vzrušilo.“ Vědci provedou genetické testy a další zkoumání, aby parybu mohli zařadit. A budou pozorovat její vývoj. To pomůže biologům získat o tomto živočichovi a jeho růstu cenné poznatky, které budou moci porovnat s tím, co se ví o dospělých jedincích. „Z toho, co víme o dobře prozkoumaných druzích, vyplývá, že mláďata se mohou od dospělých jedinců velmi lišit. Mají odlišnou stravu a žijí v jiném prostředí.“ Dosud se ani neví, jak dlouho žijí a jak často se rozmnožují. „Nejsme si jisti, co objevíme, což je také docela vzrušující,“ řekla Finucci.

Ohroženy…

B. Finucci je také spoluautorkou studie Fish and Fisheries (Ryby a oblasti rybolovu) z roku 2020, ve které se kromě jiného uvádí, že šestnáct procent známých druhů tohoto žraloka přízraku je ohroženo. O osmi z objevených druhů se téměř nic neví a vědci mají obavy, že než se je podaří prozkoumat, můžou vyhynout. Angličtina má pro chiméru (Chimarea) několik názvů, třeba králičí nebo krysí ryba (krysák), strašilka, nejčastěji se jí ale říká ghost shark. Do češtiny se překládá jako „přízračný“ žralok, žralok duch, žralok přízrak. Klidně se dá přeložit i jako žralok strašidlo, ne? Hlavně ať přežije.

