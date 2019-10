Chlapec z Indiana Jonese unikl jen o vlásek smrti. Jak vypadá a co dělá nyní?

Když Jonathan Ke Quan na poslední chvíli prchal z válečné zóny na druhý konec planety, jistě ho nenapadlo, že se za několik let proslaví po celém světě díky filmu Indiana Jones a Chrám zkázy.

Na jeho osudu je krásně vidět, jak je Štěstěna vrtkavá. Herec se narodil 20. srpna 1971 jako Ke Huy-Quan ve vietnamském Saigonu. Země se tehdy otřásala v základech, obyvatelé byli rozděleni na dva nesmiřitelné tábory. Fronta se neustále posouvala tam a zpět a nepřátelé uvízlí za bojovou linií byli bez milosti zabíjeni. V takové situaci se ocitl i Ke s bratrem a rodiči. Na poslední chvíli je zachránili američtí vojáci, kteří je vybrali do programu deportace do USA, kde mohli začít nový život.

Posměváčkům sklaplo

Začátky v nové zemi nebyly jednoduché. Rodina se usídlila ve městečku Tujunga na severním předměstí Los Angeles a Ke přijal jméno Jonathan. Ovládal vietnamštinu, kantonštinu i mandarínštinu, ale tyto jazyky mezi novými vrstevníky vyvolávaly pouze záchvaty smíchu. Mnozí posměváčci však později ještě rádi zaplatili, aby ho mohli vidět v kině.

V roce 1983 začal slavný režisér Steven Spielberg hledat do druhého filmu o Indianu Jonesovi asijského chlapce. Jonathanovi rodiče vytušili šanci a vyslali tam staršího syna. Mladší Jonathan mu měl pouze dělat doprovod. Jak už to ale bývá, filmaři si vybrali právě jeho. Chlapec do té doby neměl sebemenší herecké zkušenosti a musel si vystačit pouze s vrozeným talentem.

Zvládl to ale na výbornou.

Figurka na prodej

Kvůli natáčení se musel naučit základy taekwonda, což se později stalo jeho osudem. S úsměvem také vzpomínal, jak si při natáčení neustále pletl režiséra Spielberga a autora námětu George Lucase. „Vždycky mi připadalo, že jsou všichni Američani stejní, ale oni dva byli extrém. Asi to dělaly ty jejich plnovousy," líčil. Nakonec to vyřešil po svém: „Říkal jsem jim prostě Vousáč 1 a Vousáč 2."

V roce 1985 pozici hvězdy ještě upevnil. Zahrál si v dnes už trochu zapomenutém dobrodružném filmu Rošťáci, který ale tehdy slavil velký úspěch. Jonathan se dokonce dočkal vlastní figurky, která se prodávala v hračkářství.

Nakonec se ale rozhodl pro život bez slávy. Naposledy se před kamerou objevil ve 20 letech, pak vystudoval filmařinu na kalifornské univerzitě a hlavně se věnoval bojovým uměním, v nichž dosáhl značného mistrovství. I díky tomu se ve světě filmu pohybuje dodnes. Pracuje jako kaskadér a choreograf akčních scén. Podílel se třeba na filmu Jedinečný s Jetem Li nebo na sérii X-Men.