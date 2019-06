Chlapské ráje: Místa, kam by každý muž měl aspoň jednou v životě zavítat

Svět se nádhernými místy jen hemží, některá z nich ale poskytují kromě estetického zážitku také čistě mužskou zábavu. Ať už se tam vydáte sami, nebo s kamarády, zklamáni nebudete.

Rio de Janeiro, Brazílie

Na proslulé brazilské město sice shlíží obří socha Ježíše Krista, ale ulice i přilehlé pláže jsou plné rytmu samby, spoře oděných dívek a kapsářů. Přátelská atmosféra a všeobecné veselí vrcholí v době karnevalu, kdy tu sice nebývá k hnutí, ale zato jde o jedinečný zážitek na celý život. A pokud jste zapáleni do fotbalu, nezapomeňte se podívat na slavný stadion Maracaná, který pojme až 200 tisíc diváků.

Havana, Kuba

Rajskou dovolenou si coby muž užijete přirozeně kdekoli v Karibiku, ale Havana je něčím specifická. V malebných ulicích potkáváte přátelské Kubánce, živě hrající hudebníky i vozidla jak ze srazu veteránů. Kromě ochutnávky typických kubánských koktejlů můžete přivonět k pravým místním doutníkům v proslulé továrně Real Fábrica de Tabacos Pastagás.

Monte Carlo, Monako

Možná jste čekali, že vás pošleme do Las Vegas. Po krátké úvaze jsme si to rozmysleli. Americké město hříchu by vás totiž mohlo nakonec zklamat - podvodníků a zlodějíčků je tam dnes už snad víc než hracích automatů a mohli byste se vrátit nepěkně oškubáni. Co takhle raději zvolit lepší styl a podívat se do kasina v Monte Carlu, které proslavil samotný James Bond? Bude to chtít jen 10 euro na vstup a také oblek. V tričku a šortkách vás tam nepustí.

Jackson Hole, Wyoming (USA)

Jestli se přecijen chcete vypravit do Spojených států, a jako kluci jste navíc zbožňovali Mayovky, zavítejte do údolí Jackson Hole ve státě Wyoming. Najdete tu jak panenskou přírodu, kde se ještě volně prohánějí bizoni, tak ranče s kovboji, u kterých se můžete ubytovat jako na hotelu a poznat jejich životní styl. Některé ranče pořádají ryze "chlapské týdny", v jejichž rámci je na programu slaňování v divokých horách nebo rafty v kaňonech.

Amsterdam

Máme ho skoro za rohem, každý o něm ví a možná je to až klišé, že ho přidáváme na tento seznam. Musíme ale uznat, že Amsterdam sem prostě patří. Není třeba vysvětlovat, že jsou tu kavárny, kde se neprodává jenom káva, a že za trochu erotiky v tomto městě nemusíte vůbec platit, stačí se jen projít v jistou noční dobu jistou čtvrtí a prohlédnout si výlohy. Naštěstí jsou tady také velice zajímavá muzea a malebné domečky nad kanály, takže určitě načerpáte i zážitky, o kterých budete moci vyprávět maminkám a manželkám.

Pláž Bondi, Austrálie

Jestliže milujete mořské vlny a máte dobře "ochočené prkno", pak byste si měli udělat výlet do Austrálie na proslulou Bondi Beach. Tato kilometrová písečná pláž se nachází poblíž Sydney a sjíždějí se sem surfaři z celého světa. Po celý rok se tu konají různé festivaly a akce, při nichž snadno poznáte nové lidi a užijete spoustu zábavy. Pozor jen, moře je tu zrádné. Opravdu je třeba dodržovat místní bezpečnostní pravidla, jinak se můžete nedobrovolně stát aktéry australského televizního pořadu Bondi Rescue, který mapuje práci místních záchranářů.

Oktoberfest, Mnichov, Německo

Mnichovský pivní festival obvykle začíná v polovině září a končí první říjnovou nedělí. Jeho kořeny sahají do roku 1810, kdy se konala svatba korunního prince Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburgskou a na oslavu bylo přizváno celé město. Neobvykle bujará "party" se Mnichovanům natolik zalíbila, že se rozhodli ji od té doby každoročně opakovat. V dnešní době už však Octoberfest není o ničí svatbě, ale jednoduše o zlatém moku. Piva zde můžete ochutnat na osm set druhů a servírovat vám ho budou dívky v tradičních bavorských krojích, v jejichž šněrovačkách se ženské tvary jen nadouvají.