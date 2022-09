Vědci žasnou nad objevem rychle se vyvíjejících chodících žraloků

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

V květnu roku 2022 byl na výběžku v Papui Nové Guineji spatřen žralok, který se pomalu plazil přes mělkou přílivovou tůňku a pak se vypravil na břeh. Vědci byli naprosto ohromeni a pustili se do zkoumání. Malý druh žraloka nejspíš stále prochází evolucí a ještě se nerozhodl, zda je lépe v moři či na souši. Nebo se už prostě jen přizpůsobil.

Chodící žralůček

Chodícího žraloka za soumraku jako vědci nejspíš nepotkáme, ale i tak by nás nevyděsil. Dorůstá délky do jednoho metru a patří mezi velmi vzácné druhy. Jmenuje se žralůček okatý (Hemiscyllium ocellatum). Své jméno dostal podle velkých černých skvrn u prsních ploutví. Vlastně celé jeho tělo je pokryto skvrnami, oky, které mu slouží jako maskování před predátory. Má čtyři masivní svalnaté ploutve, které dokáže ohýbat jako nohy a jako nohy je používá. Naši planetu obývá devět milionů let a je tak nejmladším druhem žraloků. Z evolučního hlediska se tedy vyvíjel a musel naučit chodit neuvěřitelně rychle (výzkum 2020).

Za lahůdkami do tůněk

„Je to poprvé v historii, kdy byl jeden z papuánských ‚okatých‘ zdokumentován při chůzi," řekl ochránce přírody a biolog F. Galante v televizním pořadu Discovery Channel Shark Week. Žralůček okatý obývá i mělká pobřeží Austrálie, kde byl natočen loni v létě. Dokáže žít v neuvěřitelně teplých vodách, kde by ryby uhynuly. Žije a loví ryby v mělkých korálových útesech. Pomocí ploutví se pohybuje i na mělčině, kde mu voda sahá sotva po břicho. Za svou lahůdkou, což jsou krabi a jiní bezobratlí, pořádá výpravy do přílivových tůněk, kde si na nich po odlivu pochutnává. Aby se dostal do další tůňky, naučil se chodit. Bez vody na souši vydrží na jeden nádech déle než hodinu a urazí až třicet metrů. Umí zpomalit dech i srdeční tep. Dokáže přežít i ve vodách s nízkým obsahem kyslíku.

Zdroj: Youtube

Přizpůsobil se rychle

Ředitel floridského přírodovědného muzea G. Naylor vysvětlil, že se podobné vlastnosti vyvinou, aby druh přežil a získal bezpečné prostředí s dostatkem potravy. Žralůček byl donucen hledat potravu v místech, kde jiní žraloci neloví. Z ploutví se mu proto vyvinula silná „chodidla“, která neužívá jen k plavání, ale díky nimž se dokáže plazit. Kromě uvedených vlastností, jak se vědci domnívají, dokáže žralůček okatý měnit barvu a uspořádání skvrn. Dle Naylora a jiných vědců dosud nebyli nalezeni jedinci se stejným „vzorem“, žádní dva žraloci nevypadají stejně. Zda se v rámci jednoho druhu rodí odlišně zbarvená mláďata, či zda skutečně umí barvu měnit, je jedna z otázek, na kterou budou vědci hledat odpověď.

Zdroje: www.natureworldnews.com, www.wionews.com, www.livescience.com