Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by si to ještě pár lety pomyslel, že do finále Miss Universe se může dostat 80letá babička. Jenže Choi Soon-hwa dostala díky životním peripetiím šanci až v tomto věku. Podívejte se, čím vším prošla.

Jihokorejská babička Choi Soon-hwa snila o tom, že se stane modelkou už když jí bylo dvacet let, ale vzhledem k tomu, kudy se její život ubíral, trvalo dalších pět desetiletí než dosáhla svého cíle.

Nejstarší soutěžící na Miss Universe

Choi se nedávno zapsala do historie tím, že se stala nejstarší účastnicí v soutěži Miss Universe Korea poté, co pořadatelé zrušili věková omezení, která umožňovala účast pouze ženám ve věku 18-28 let. I když nevyhrála, nakonec se probojovala se probojovala až do finále a mezi svými o desítky let mladšími soupeřkami získala cenu „Nejlépe oblečená“.

Příkladná matka

Odjakživa se chtěla stát modelkou nebo filmovou hvězdou. V mládí ale tyhle sny musely jíst stranou, protože potřebovala nastoupit do běžného zaměstnání, aby mohla vydělávat pravidelné peníze a starat se o své děti. Její sen se stal skutečností, když pracovala jako nemocniční ošetřovatelka. Jeden z jejích pacientů jí totiž navrhl, aby se ucházela o práci senior modelky. A to jí tenkrát už bylo dvaasedmdesát let.

Senior modelka

Choi, která se přihlásila na modelingovou akademii, poté v mnoha rozhovorech vyprávěla, jak, když byl v noci v nemocnici klid, cvičila na chodbách jako na přehlídkovém mole a pózovala před zrcadlem. Od té doby se Choiina nová kariéra rozjela a objevila se na mnoha módních přehlídkách. Zdobila přední stránky nejenom módních časopisů a svůj příběh odvyprávěla v bezpočtu televizních pořadů.

„V druhé polovině života jsem vyhrála. V první půli jsem se jen tak proháněla, aniž bych dala gól, ale ve druhé půli jsem nakonec skórovala," řekla Choi agentuře Reuters.

Senior influencerka

Choi ráda sdílí tipy, jak se udržet ve formě. Doporučuje například začít každé ráno zdravou snídaní, ve které nesmí chybět vařená vejce a ovoce. Také zdůrazňuje, jak je důležité se hýbat. I v tomhle věku pravidelně chodí na procházky do nedalekého parku.

Dokonce má svůj instagram, kde si můžete prohlédnout její módní ale i vlasové proměny. Nebojí se dlouhých slavnostních rób, kalhotových kostýmů, ale ani tradičního korejského oblečení nebo rockerského stylu. Zůstává věrná základní stříbrné barvě vlasů, pouze sem tam je na fotkách vidět, že si její kadeřníci pohráli s různými odstíny. Co se ale mění, jsou střihy a účesy. Nutno dodat, že módní rozcuchy jí s přehledem ubírají pár desítek let.

Je inspirací

Další ženy si z Choi berou příklad. Devětapadesátiletá Yun Mi-young, která je další senior modelkou, pro Reuters přiznala, že ji inspirovala právě Choi. „Když jsem ji uviděla v televizi poprvé, vypadala náramně. Napadlo mě, proč bych nemohla být modelkou stejně jako ona.“

Superstárnoucí velmoc

Jižní Korea směřuje ke superstárnoucí společnosti. Brzy se totiž více než pětina její populace dožije více než pětašedesáti let. Choi chce, aby její úspěch inspiroval ostatní v této věkové skupině. „Doufám, že i ostatní senioři najdou odvahu prostřednictvím mého příběhu,“ řekla Choi pro Daily Sabah.

zdroj: www.dailysabah.com, www.reuters.com