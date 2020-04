Cholera: Jak probíhala pandemie nejhorší infekční choroby minulosti

12. duben 2020 četba na 3 minuty

Anglický lékař John Snow Snow vystopoval ohnisko nákazy. Nechal odstranit držadlo pumpy na Broad Street v londýnské čtvrti Soho. Žádné další případy onemocnění se již na tomto místě neobjevily.

Foto: By Originally from en.wikipedia; Public Domain/CNX OpenStax / CC BY