Cholera v Londýně 1854: Za smrtící epidemií stála jediná žena

Když Sarah Lewisová roku 1854 vylila do výlevky na Broad Street v Londýně špinavou vodu z praní, netušila, že tím zapříčiní epidemii v té době smrtelné cholery. Nemoc se ničivou rychlostí šířila a zastavení epidemie tak bylo na jediném muži, který se do infikované čtvrti odvážil vejít – Johnu Snowovi.

O Sarah Lewisové se nedochovalo téměř nic, jenom to, že měla malou dceru trpící cholerou. Žít s nakažlivou nemocí v polovině 19. století v Británii nebylo nic zvláštního; průmyslová revoluce sice rozrostla malá města na milionové metropole, nebyla ovšem tak rychlá, aby všem nabídla uspokojivé podmínky k bydlení. Tisíce lidí tak žilo ve špíně a bídě a na takových místech se šíření nemocí očekávalo. A kanalizace, která měla nahradit stojaté zapáchající žumpy, se teprve měla začít stavět.

Stalo se to 29. srpna 1854. V londýnské čtvrti Soho vylila Lewisová do výlevky špinavou vodu, v níž vymáchala dceřino oblečení. Nedopatřením kontaminovala pitnou vodu a během pouhých několika dnů začaly silnými průjmy trpět desítky a nakonec stovky lidí.

Závod s časem

Lékař John Snow úpěnlivě sledoval šířící se epidemii a hodlal ji zastavit za každou cenu, nevěděl ovšem jak. Pak ho napadlo, že by za tím mohla být pitná voda. Že je to docela logické vysvětlení? Nikomu jinému to v té době nepřišlo, lékaři stále věřili, že šíření chorob způsobuje vzduch, Snow se přesto odhodlal a vydal se do toxické oblasti najít začátek zamotaného klubka. Čas ho ale neúprosně tlačil: během tří dnů podlehlo nemoci 127 lidí a tisíce jich uteklo, což mělo za následek propuknutí cholery v dalších koutech Londýna.

Aby vůbec zjistil, která z mnoha studní městské části Soho je ohniskem smrtelné nákazy, musel vypátrat všechny nemocné a dozvědět se, odkud čerpali pitnou vodu. Po dlouhém vyšetřování zjistil, že 630 nakažených si bralo vodu ze studny, která byla vykopána necelý metr od prasklé odpadní jímky na Broad Street 40.

Snow musel jednat rychle a výsledky svého vyšetřování představil patřičným úřadům. Ty se, stejně jako jiní lékaři a vědci domnívaly, že za epidemií stojí „špatný vzduch“, nebo krysy přenašeči, a nechtěly Snowovým požadavkům vyhovět. Nakonec je přece jenom přinutil odmontovat z pumpy kliku, aby nikdo další nemohl vodu čerpat.

Nejlepší lékař všech dob

A jak předpovídal, nákaza v Soho ustala. Zjištění, že fekáliemi kontaminovaná pitná voda dokáže šířit nebezpečnou chorobu výrazně posunulo medicínu kupředu. Opravdového pokroku se Británie dočkala už rok poté, kdy se začala projektovat a stavět londýnská kanalizace. Snow doporučil radním, aby se voda čerpala z řeky nad městem, čímž se mělo předejít další možné kontaminaci z odpadních jímek. Další propuknutí epidemie cholery se v Londýně už neodehrálo.

Ze Snowa se stal nesmírně významný vědec a lékař, kterého v roce 2003 čtenáři časopisu Hospital Doctor zvolili největším lékařem všech dob. Studna je dodnes zachována a stala se památkou na první epidemiologický případ.