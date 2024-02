Vysoká hladina cholesterolu je běžný zdravotní problém, který může vést k závažným kardiovaskulárním onemocněním. Včasné rozpoznání příznaků, zejména těch, které se projevují na nohou, může být zásadní pro prevenci komplikací. Pokud máte fleky na nohou nebo divné nehty, měli byste k lékaři.

Vaše nohy mohou odhalit informace o hladině cholesterolu, které byste neměli přehlížet. Samozřejmě, že nejen nohy. Podíváme se i na další indikátory zvýšené hladiny cholesterolu v našem těle.

close info Profimedia zoom_in Hladinu cholesterolu v těle byste měli sledovat

Pochopení vysoké hladiny cholesterolu

Cholesterol je voskovitá látka podobná tuku, která je nezbytná pro stavbu zdravých buněk. Vysoká hladina cholesterolu však může vést ke vzniku tukových usazenin v cévách, což omezuje průtok krve a zvyšuje riziko srdečních onemocnění.

Vysoká hladina cholesterolu se často neprojevuje zřetelnými příznaky, takže je tichou hrozbou pro vaše zdraví. Stačí se ale zaměřit jen na nohy. Ty vám leccos prozradí.

Příznaky na nohou

Naše nohy nám mohou pomoci zbystřit. Jak by se zvýšený cholesterol projevil? Možná vás to překvapí, ale pokud máte v těle vysokou hladinu cholesterolu, pak vám to prozradí vaše kotníky a nehty na nohou. Trpíte-li totiž PAD (periferním arteriálním onemocněním), pak jsou vaše nehty na nohou neobvykle křehké anebo vám dokonce rostou extrémně pomalu. Oba tyto příznaky jsou zásadními ukazateli souvisejícími s cholesterolem.

Trpíte-li skutečně PAD, pak vás mohou bolet nohy při chůzi. Nejedná se o dlouhodobý problém, protože když si na chvíli odpočinete, tyto příznaky zmizí již po několika minutách. Kromě toho PAD poznáte i kvůli vypadávání chlupů na nohou a chodidlech, nehojícími se nebo špatně se hojícími vřídky na chodidlech a nohou, popřípadě celkovou necitlivostí a slabostí dolních končetin. Ty mohou být kvůli PAD často oteklé, zejména v oblasti kotníků a kolen.



Periferní otoky zejména na těchto dvou částech těla vznikají kvůli unikající tekutině. Ta vyvěrá z malých cév do okolních tkání a oblasti kotníků a chodidel začnou otékat.

K dalším příznakům PAD, projevujícím se na dolních končetinách, jsou pak změny barvy kůže na nohou. Ta může být buď bledá nebo naopak namodralá a celkově je lesklejší. Pokud u sebe tento problém pozorujete pravidelně, měli byste vyhledat svého praktického lékaře a nechat se vyšetřit specialistou.

A jaké další příznaky se váží ke zvýšené hladině cholesterolu?

Snížený tep: Onemocnění periferních tepen, způsobené hromaděním cholesterolu a tvorba tukových v tepnách, může vést ke snížení pulzů v chodidlech, což signalizuje omezený průtok krve a potenciální riziko srdečního onemocnění.

Pálení: Pálení prstů na nohou a chodidel, zejména v noci, může být varovným signálem. Tato bolest svědčí o ateroskleróze, kdy zvětšující se tuková vrstva brání krevnímu oběhu.

Změny na kůži a vlasech: Všímejte si změn vzhledu kůže (bledá, lesklá, tenká) na nohou, vypadávání vlasů nebo vzniku vředů či boláků, které se hůře a pomaleji hojí. Všechny tyto příznaky mohou svědčit o vysoké hladině cholesterolu, která ovlivňuje průtok krve.

Teplotní rozdíly: Pocit neobvykle chladných nohou může být příznakem, kdy je narušen průtok krve.

Křeče a necitlivost nohou: Křeče v nohou v noci nebo necitlivost nohou mohou být také příčinou sníženého krevního oběhu v důsledku vysoké hladiny cholesterolu.

Další ukazatele vysoké hladiny cholesterolu

Kromě nohou se vysoká hladina cholesterolu může projevovat různými dalšími příznaky, včetně levostranné bolesti na hrudi, tlaku, extrémních závratí, nejisté chůze a bolesti dolních končetin. Je nezbytné si uvědomit tyto širší příznaky, protože mohou dále indikovat přítomnost vysoké hladiny cholesterolu a potřebu lékařského vyšetření.

Zvládání vysoké hladiny cholesterolu

Řešení vysoké hladiny cholesterolu zahrnuje změnu životního stylu, například přijetí stravy s nízkým obsahem trans- a nasycených mastných kyselin, pravidelnou fyzickou aktivitu, udržování zdravé hmotnosti, zanechání kouření a léčbu dalších zdravotních potíží, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak.

Neignorujte příznaky

Vysoká hladina cholesterolu může v tichosti ovlivnit vaše zdraví, proto je nezbytné rozpoznat nenápadné příznaky, zejména ty, které se objevují na nohou. Včasné odhalení těchto příznaků může vést k včasné lékařské konzultaci a zásahu, což může zabránit vážným zdravotním problémům.

Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků, zejména v kombinaci s dalšími ukazateli vysoké hladiny cholesterolu, doporučujeme konzultaci s lékařem, který provede komplexní vyhodnocení a plán léčby.

