Alice Maršálková 23. 2. 2024 9:05 clock 3 minuty

Cholesterol je látka, která je nezbytná pro fungování našeho těla. Nicméně, vysoké hladiny cholesterolu mohou zvýšit riziko zdravotních potíží. Proto je důležité věnovat pozornost hodnotám cholesterolu v krvi, zejména u lidí starších 50 let.

Cholesterol je tuková látka, která je přirozeně produkována v játrech a je také obsažena v určitých potravinách. Existují dva hlavní typy cholesterolu: LDL (špatný cholesterol) a HDL (dobrý cholesterol). LDL cholesterol může vést k ucpání tepen a zvýšit riziko srdečních onemocnění, zatímco HDL cholesterol pomáhá odstraňovat LDL cholesterol z těla.

Normální hodnoty

Normální hladina celkového cholesterolu by měla být nižší než 200 mg/dl. Ideální hladina LDL cholesterolu by měla být méně než 100 mg/dl, zatímco hladina HDL cholesterolu by měla být vyšší než 40 mg/dl pro muže a vyšší než 50 mg/dl pro ženy. Je důležité si uvědomit, že tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech, jako je věk, pohlaví, genetika a celkový zdravotní stav.

Jak udržovat zdravé hladiny cholesterolu

Udržování zdravých hladin cholesterolu je klíčové pro prevenci srdečních onemocnění a celkového zlepšení zdraví. Zde je několik konkrétních kroků, jak dosáhnout a udržet tyto hladiny v normálním rozmezí:

Zdravá strava

Strava hraje klíčovou roli v kontrole hladiny cholesterolu. Pokud do své stravy zahrnete potraviny bohaté na vlákninu, jako jsou ovoce, zelenina, celozrnné produkty a luštěniny bude to mít zásadní vliv na snížení hladiny LDL cholesterolu, známého jako "špatný" cholesterol. Omezte příjem potravin bohatých na nasycené a trans-tuky, které zvyšují hladinu LDL cholesterolu. Tyto potraviny zahrnují tučné maso, smažené pokrmy a pečivo.

Pravidelná fyzická aktivita

Pravidelná fyzická aktivita je dalším klíčovým faktorem pro udržení zdravých hladin cholesterolu. Cvičení zvyšuje hladiny HDL cholesterolu, známého jako "dobrý" cholesterol, který pomáhá odstraňovat nadbytečný cholesterol z krve. Alespoň 30 minut středně intenzivního cvičení většinu dní v týdnu může mít výrazný vliv na vaše hladiny cholesterolu.

Udržování zdravé váhy

Přebytečné kilogramy mohou zvýšit riziko vysokého cholesterolu, a proto odborníci doporučují udržovat zdravou váhu pomocí vyvážené stravy a pravidelné fyzické aktivity.

close info Profimedia zoom_in Udržujte si zdravou váhu, udržíte i nízkou hladinu špatného cholesterolu.

Omezení alkoholu a kouření

Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje riziko srdečních onemocnění, proto se doporučuje omezit příjem na dva až tři nápoje denně pro muže a jeden až dva nápoje pro ženy. Kouření tabáku negativně ovlivňuje celkové zdraví srdce a narušuje hladiny cholesterolu. Přestat kouřit má mnoho výhod, včetně zlepšení zdraví plic, snížení rizika rakoviny a zlepšení celkové vitality.

Pravidelné lékařské kontroly

Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu jsou klíčové pro monitorování vašeho zdravotního stavu a prevenci srdečních onemocnění. Váš lékař vám díky tomu může poskytnout vhodná doporučení a kroky, které můžete podniknout pro udržení zdravého srdce.

Zdroje: my.clevelandclinic.org