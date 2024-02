close info donskarpo / Shutterstock

Natálie Borůvková 29. 2. 2024

Cholesterol, voskovitá látka, která se nachází v krvi, hraje významnou roli pro naše zdraví. Pokud je jeho hladina příliš vysoká, může to znamenat problémy pro naše srdce a tepny. Jaká by měla být norma cholesterolu u lidí starších 40 let?

Vysoký cholesterol Vzhledem k tomu, že velká většina dospělých po celém světě se potýká s vysokou hladinou cholesterolu, je důležité pochopit, jaký vliv má věk, hmotnost a pohlaví na jeho hladinu a jaké kroky lze podniknout k udržení zdravé rovnováhy. Hladina cholesterolu přirozeně v průběhu času kolísá a s přibývajícím věkem se obvykle zvyšuje. Obecně platí, že osobám ve věku 20 let a starším se doporučuje, aby si každých pět let nechaly hladinu cholesterolu změřit. U osob s rizikovými kardiovaskulárními faktory se doporučují častější kontroly. Ideální je kontrola každý rok, kterou vám lékař zjistí z odběru krve. Výjimkou nejsou ani děti, u nichž se doporučuje testovat hladinu cholesterolu ve věku 9–11 let a znovu ve věku 17–21 let, a to zejména u osob s rizikovými faktory. Hladina cholesterolu se u mužů a žen vyvíjí odlišně. Muži mají tendenci mít vyšší hladinu po celý život, zatímco u žen dochází k nárůstu po menopauze. Tyto rozdíly podtrhují význam individuálních strategií řízení hladiny cholesterolu. Pro pochopení hladiny cholesterolu je nezbytné rozlišovat mezi LDL a HDL cholesterolem. Lipoproteinový cholesterol o nízké hustotě (LDL), často označovaný jako „špatný“ cholesterol, může vést k hromadění plaku v tepnách, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvice. Naopak lipoprotein s vysokou hustotou (HDL) cholesterol, „hodný“ druh, pomáhá odstraňovat LDL cholesterol z krevního oběhu, čímž potenciálně snižuje riziko srdečních onemocnění. Lidé nad 40 Pro ty, kteří se již potýkají s vysokou hladinou cholesterolu, je klíčová včasná intervence. Úprava životního stylu může pomoci zmírnit rizika a zabránit dalším komplikacím. Jak zvýšit HDL cholesterol v 5 krocích: Zdroj: Youtube V některých případech však může být nutný lékařský zásah, zejména u osob s existujícím srdečním onemocněním nebo jeho rizikovými faktory. Zpozornět by měli také lidé nad 40 let. Podle amerického registru National Heart od 40. roku věku hodnota cholesterolu v krvi stoupá, což rozhodně není dobrý ukazatel. .Z tohoto důvodu je nutné, aby si lidé nad 40 let nechávali hladinu cholesterolu pravidelně měřit. close Magazín Obličej je odrazem vašeho zdraví. Jaké závažné nemoci můžete vyčíst při pouhém pohledu do zrcadla? A jaká by tedy měla ideální hladina cholesterolu u lidí nad 40 let být? Odborníci se shodují, že přijatelná hladina cholesterolu u této věkové skupiny by měla být 2,9 – 5 mmol cholesterolu v krvi. close Magazín Jak dlouho vydrží vejce v lednici a jak dlouho venku: Pozor! Většina lidí to netuší a ohrožuje své zdraví video Za vysoké riziko se pak považují hodnoty přesahující 6,5 mmol. Nenechte se však mýlit. Stejně nebezpečný je i propad cholesterolu na velmi nízké hodnoty, tj. pod 2,9 mmol. Pokud máte podezření, že právě vás by se vysoký cholesterol mohl týkat, neprodleně se obraťte na svého lékaře. Udržování zdravé hladiny cholesterolu zahrnuje mnohostranný přístup. Klíčovou roli hrají faktory životního stylu, jako je strava, cvičení a regulace hmotnosti. Z tohoto důvodu se doporučuje konzumovat stravu bohatou na ovoce, zeleninu, libové bílkoviny a celozrnné výrobky a dodržovat pravidelnou fyzickou aktivitu. Klíčovou součástí kontroly hladiny cholesterolu je také odvykání kouření a optimální zvládání stresu. Zdroje: www.healthline.com, www.nhs.uk, www.mayoclinic.org

