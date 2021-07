Chorvatsko zpřísňuje podmínky pro cestování: Pro vstup do země žádá covid pas

Dovolená covid / ilustrační foto

Foto: pixabay.com

Jen před několika málo dny umožnila oblíbená dovolenková destinace Chorvatsko Čechům vstup na své území bez jakéhokoliv prokázání bezinfekčnosti. Během chvíle se ovšem situace zásadně změnila. Kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených a mutaci delta u sebe cestující musí mít covid pas.

V posledních dvou týdnech se cestování do Čechy tolik oblíbeného Chorvatska značně usnadnilo. Pro vstup do populární dovolenkové destinace totiž nebyl potřebný žádný průkaz bezinfekčnosti. Krátce nato ale Chorvatsko podmínky změnilo. Od pátku 2. července totiž po příchozích požaduje covid pas, případně jiné doklady o očkování, potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Kdo potřebné dokumenty mít nebude, musí si je obstarat ihned po příjezdu do země.

Bez dokumentů na testy

„Pokud do Chorvatska přijedete bez potvrzení, musíte okamžitě podstoupit PCR nebo antigenní test a následně výsledek odeslat na příslušnou e-mailovou adresu, kterou sdělí hraniční kontrola,“ uvedla podle České televize poradkyně ministerstva cestovního ruchu a sportu Višnja Leticová.

V každém případě se tak rozhodně vyplatí mít všechny potřebné certifikáty s sebou již při vstupu do země. Jak uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek na svém Twitteru, platí již dříve dojednané podmínky pro cestování do Chorvatska. To znamená, že děti do 12 let mohou do země přijet bez omezení, pokud se jejich rodiče či opatrovníci prokážou dokladem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 či negativním testem.

Zdroj: Shutterstock

Náhlá změna

Změnu pravidel pro cestování ohlásily chorvatské úřady ve středu, podle České televize s odkazem na slova premiéra Andreje Babiše o tom ale českou vládu nikdo přímo neinformoval. „My jsme byli překvapeni, že to takhle změnili. Oni to zdůvodňují tím, že od 1. července platí covid pas, takže principiálně se ty podmínky nezměnily,“ řekl Andrej Babiš s tím, že je situace možnou komplikací pro ty, kteří se na cestu již vydali.

A právě kvůli zpřísnění podmínek se na hraničních přechodech se Slovinskem tvoří až několikahodinové fronty. Největší problémy jsou převážně na dálnici z Mariboru do Záhřebu.